PesteFriulana Exxx…Polzive!!! Il trucco dell’Ente Friuli nel Mondo per farsi pagare le mascherine donate. Spunta dopo due anni il bidone tirato ai cormonesi (Go).

Per importare dalla Cina 5.000 mascherine il blasonato Ente Friuli nel Mondo, in accordo col sindaco di Cormòns (Go), ha chiesto ai contribuenti 3.800 euri di spese di spedizione.

Nell’aprile del 2020 l’imprenditore Loretto Pali e il presidente del Fogolâr Furlán di Hong Kong Michele Cicigoi si erano fatti immortalare con tanto di bandierina del Friuli e fiammanti mascherine cinesi per annunciare il “beau geste” firmato Bidone Friuli: donare alla popolazione di Cormòns e Capriva 30mila dispositivi di protezione anti Covid come gesto di solidarietà in piena pandemia. Il magheggio doveva restare nascosto e si è atteso che passasse qualche anno prima di formalizzare in giunta la proposta del sindaco. E infatti la pagliacciata dei due è stata smascherata in questi giorni con una delibera dell’esecutivo Felcaro chirurgicamente convocata a cavallo tra Natale e Capodanno: esattamente il 29 dicembre. Tutto doveva passare sotto silenzio e invece il bidone è spuntato nell’atto amministrativo. Si legge che: “…Vista la richiesta presentata dal sig. Michele Cicigoi, in qualità di Presidente e Legale rappresentante dell’Associazione Fogolar Furlan Hong Kong Ltd, con sede legale a Hong Kong SAR, si chiede il rimborso delle spese sostenute per la spedizione nel primo periodo della pandemia di n. 5.000 mascherine chirurgiche per un costo totale di euro 3.800,00”. Ma non dovevano essere gratis? O meglio a carico di quell’esempio di laboriosità friulana che é “L’Ente Friuli nel mondo”?

Secondo i più elementari calcoli matematici determinati dalle spese di spedizione, il costo delle mascherine è quantificabile in 76 centesimi l’una. Un costo stellare visto che gli esperti del settore sostengono che per importare dai paesi asiatici questo tipo di dispositivi i costi sono ben inferiori. Per esempio, per 20mila mascherine non si supera l’importo di 1.500 euri. Tuttavia l’inganno non si esaurisce con i 5.000 pezzi ma si va ben oltre. E la conferma arriva da Il Piccolo di oggi dove Matteo Femia osserva che: “…il Fogolar di Hong Kong ha acquistato le mascherine e affrontato le spese di spedizione… – aggiungendo – il comune cormonese rifonderà le spese di spedizione al Fogolar Furlan di Hong Kong per un “primo” stock da 5 mila mascherine”. Questo significa che le restanti 25 mila mascherine, astrattamente regalate da Pali e Cicigoi, le pagheranno Pantalone, ovvero il comune di Cormòns.

Fogolar infetto, Regione malata.