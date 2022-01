CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Scoppia un caso Gabrovec a Udine: Assessore non vaccinato partecipa a Consiglio e Giunta. Impestato il palazzo

Antonio Falcone, assessore del comune di Udine in quota Progetto Fvg non è vaccinato ed è positivo al Covid. Falcone giustifica il rifiuto del siero per ragioni di salute. Tuttavia, visto che Fontanini non ha disposto alcun controllo sul Green pass per i lavori di Giunta e Consiglio, l’assessore ha partecipato all’adunanza comunale in presenza del 21 dicembre scorso e alla riunione di giunta straordinaria del 29 dicembre. I sospetti che l’assessore non avesse fatto il tampone prima di partecipare ai lavori erano affiorati fra i colleghi durante le ultime sedute. In realtà, Fontanini sembra non avesse disposto alcun controllo per i consiglieri e per gli assessori. Un caso analogo era esploso nel marzo del 2020 quando il consigliere regionale Igor Gabrovec si era presentato in aula affetto da Covid. Allora il vice presidente della Lega Mazzolini andò su tutte le furie accusando il consigliere della Slovenska di irresponsabilità e che avrebbe dovuto fare il tampone prima di venire in aula. Oltre a Falcone anche i consiglieri Pizzocaro e Govetto sono in quarantena. Intanto i comunali se la passano bene e venerdì 7 gennaio gli uffici del palazzo resteranno chiusi.