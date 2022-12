PedoneBaskettone Exxx…Polzive!!! Dopo la sconfitta nel derby col Cividale il presidente dell’Apu Udine è sempre più scoglionato della squadra. Dalle Maldive esonera l’allenatore Boniciolli.

Il presidente dell’Apu Udine ha scelto le Maldive per stare lontano dalle delusioni che la squadra gli ha provocato in questi ultimi mesi. Ed è da uno degli incantevoli atolli indiani che ha preso la decisione di cacciare l’allenatore triestino Matteo Boniciolli. L’allenatore non è più il trainer dell’Apu Udine; la comunicazione è stata diffusa ieri mattina sul sito della società. Una decisione, sia nel merito ma soprattutto nel metodo, che lascia spazio a tutta una serie di clamorose interpretazioni. Le uscite di Mussini e Mian avevano sconfessato le scelte estive successive al tracollo nella finale contro Verona dello scorso giugno. Dalla sconfitta nel derby di Cividale in avanti, è stata una lenta agonia. La nettissima sconfitta contro Cantù in Coppa Italia ha dimostrato che la squadra non era più con il tecnico. Al triestino Boniciolli subentrerà il baby Carlo Finetti: 27 anni, senese, ambizioso, già alla guida della squadra (due sconfitte) quando il titolare era stato vicino al ricovero in ospedale due settimane fa. Si troverà tra le mani un gruppo in seria difficoltà e lui alla prima esperienza da capo allenatore, con l’imperativo societario di ritentare il salto di categoria visti gli investimenti milionari. Al suo fianco in panchina non avrà Alberto Martelossi: l’ex coach di Ferrara agirà da direttore tecnico ma senza ruoli in palestra. Strano che il presidente della squadra che ha vinto la coppa Italia lo scorso anno, affidi lo spogliatoio all’inesperto Finetti. I rimbalzi che giungono dall’atollo mandano segnali di evidente scoglionatura da parte del presidente Pedone rimasto ancora traumatizzato dalla sconfitta nel derby di Cividale contro la squadra del “nemico” Micalich. Il futuro? Nulla è certo.