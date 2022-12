LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Tra petardi e fusette inizia la stagione dei congressi provinciali di Udine e Pordenone. Bubisutti, Domini e Bosello in Friuli. Mistero sul congresso in città. Tre nomi a Pordenone.

Li hanno invocati a lungo e sono arrivati. Si parla dei famigerati congressi provinciali della Lega in programma tra il 21 e il 22 gennaio del prossimo anno. Gli iscritti vogliono sapere che fine farà il partito, quello che fino a un anno fa li faceva sognare e che oggi è precipitato negli abissi. Pertanto, su sollecitazione di via Bellerio, anche in Friuli sono iniziate le operazioni di preparazione al rinnovo. Mancano solo 3 settimane. Ieri mattina si è riunito a Reana del Rojale il direttivo provinciale guidato da Zilli, presente, assieme ai consiglieri regionali della provincia di Udine. Dopo una breve discussione sono emerse alcune candidature che dovranno essere sfoltite alla prossima riunione: Aurelia Bubisutti, Marilena Domini, Cristian Rosso, Alberto Guerra e Graziano Bosello. I vertici provinciali preferiscono evitare una conta di voti che sarebbe deleteria in un momento come questo, con il partito in crisi di consensi e le regionali dietro l’angolo. Non è di questa idea Bosello che annuncia un intervento durissimo contro Salvini, contro i vertici provinciali e quelli regionali. Il discorso di Bosello è già pronto. Lui dice: «Dopo 33 anni di militanza posso dire di conoscere bene la Lega e so anche chi sono i responsabili del nostro tracollo. Farò nomi e cognomi. Non mi tiro indietro, sto aspettando i dettagli del regolamento anche perché i candidati devono raccogliere 40 firme». La data del congresso è quella del 21 gennaio. Se per il provinciale friulano la data è già stabilita, resta avvolto nel mistero il destino di Udine. C’è una ragione. Il partito in città è paurosamente diviso, da una parte Franz, Battaglia, Basaldella, Ciani; dall’altra Laudicina, Cunta e Fontanini. Non c’è verso di trovare un’intesa e c’è il rischio che la sezione resti commissariata ancora per un bel pezzo.

Più agile la situazione nel pordenonese. La data del provinciale dovrebbe essere quella di domenica 22 gennaio, un giorno dopo Udine. Anche nella destra Tagliamento c’è grande attesa per l’assemblea. I nomi dei favoriti sono quelli di Stefano Turchet, che avrà bisogno di una deroga al regolamento sul tipo Monfalcone (é consigliere regionale); il sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove o, in alternativa, Enzo Dal Bianco già segretario provinciale e neo delegato della sezione di Polcenigo. Un tris di candidati molto vicini al commissario regionale Dreosto il quale ha già posto solide basi dopo gli esiti dei recenti congressi in alcune sezione del pordenonese rinnovate recentemente. In quanto al regionale si andrà a dopo le elezioni.