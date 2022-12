CastelloFlagello Exxx…Polzive!!! Entro 3 anni verrà chiuso il carcere di Pordenone. Ripartono i lavori per San Vito al Tagliamento (Pn). A Udine la casa circondariale è una polveriera.

Durante il convegno sullo stato della casa circondariale di Udine del 16 dicembre scorso, il garante per i diritti dei detenuti Franco Corleone aveva riferito che il progetto della nuova struttura di San Vito al Tagliamento era ormai abbandonato. Oggi invece, dopo la decisione del Consiglio di Stato, i lavori possono ricominciare. La sentenza, come riferisce “Il Gazzettino” è stata depositata ieri e mette “fine a un annoso intreccio di ricorsi amministrativi e appelli che hanno dilatato i tempi di inizio del cantiere”. Sarà l’impresa Pizzarotti & C. di Parma a costruire la nuova struttura. Importo dei lavori, 30milioni e 758 mila euri. Il contenzioso era nato dopo l’appalto vinto dall’associazione temporanea d’impresa Kostruttiva-Riccesi grazie a un ribasso del 25% su un importo complessivo di 25 milioni e 568 mila euri. Al secondo posto si era classificata la ditta Pizzarotti con un ribasso dell’1%. Appena i lavori sono iniziati, nel 2018, il Tar ha bloccato il cantiere e stabilito che l’appalto dell’opera spettava alla ditta di Parma. Solo che quest’ultima non ha accettato le condizioni economiche presentate dal raggruppamento Kostruttiva-Riccesi, pertanto la Pizzarotti è riuscita ad ottenere un nuovo contratto e la revisione completa dell’offerta economica che è salita a 30milioni 758 mila euri. Entro 3 anni i lavori potrebbero essere terminati; la struttura ospiterà 300 detenuti e circa 200 agenti. Un impegno ormai improrogabile vista la situazione esplosiva nelle carceri friulane. Le cronache riportano i fatti di un nuovo episodio avvenuto mercoledì scorso nel carcere di Udine, una struttura in cui sono rinchiusi 130 detenuti per 80 posti di cui 62 in attesa di giudizio. Un materasso è stato incendiato in una cella, sembra con l’aiuto di olio per friggere. Si è subito propagato un fumo denso e scuro, tanto da costringere il personale a evacuare i detenuti nel cortile esterno. Incendio che gli stessi agenti hanno tentato di spegnere prima ancora dell’arrivo dei vigili del fuoco, senza quelle maschere antigas già chieste dai sindacati. Il responsabile dell’incendio sarebbe un albanese con fine pena nel 2034 condannato per traffico internazionale di droga, già protagonista in passato di atti di autolesionismo e di tentativi di suicidio. Un fine anno complicato per la struttura di Via Spalato: a novembre un dominicano si è tolto la vita e una rivolta ha causato decine di migliaia di euro di danni: un’altra sezione è tutt’ora inagibile.