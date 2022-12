AlVotoAlVoto Exxx…Polzive!!! Nicoli annuncia l’intesa con Zalukar e Zanon in consiglio regionale. Honsell resta da solo nel gruppo misto. Scoppia il caso della data dei sindaci dimissionari.

Giuseppe Nicoli saluta sorridente il collega Franco Mattiussi che prenderà le redini di Forza Italia in regione. L’ex capogruppo degli azzurri ha annunciato l’abbandono dal partito che lo ha eletto e il passaggio temporaneo al gruppo misto in attesa di perfezionare l’accordo con Zalukar e Zanon per costituire un nuovo gruppo. Nessuno slancio verso il terzo polo bensì una formazione che resti fedelmente ancorata al centrodestra. La prima conseguenza dell’operazione è quella che il presidente del gruppo misto, Furio Honsell, resterà l’unico componente. Nel frattempo dovrà iniziare la durissima campagna elettorale per il 2023. Dal canto loro, Zalukar, Nicoli e Zanon avranno a disposizione solo un paio di mesi per decidere sul proprio destino.

La decisione della giunta di fissare le date per le consultazioni regionali e comunali ha mandato in fibrillazione le maggioranze dei comuni interessati alle dimissioni dei sindaci interessati a salire sulla diligenza per Trieste. La questione non è trascurabile poiché se, per ipotesi, delle due opzioni 9 e 29 gennaio il sindaco-candidato scegliesse di dimettersi il 9 gennaio, il comune andrebbe al rinnovo contemporaneamente alla data delle regionali, il 2 e 3 aprile. Se invece il sindaco optasse di dimettersi il 29 gennaio, allora la questione diventerebbe più complicata. In quel caso la guida dell’amministrazione passerebbe al vice sindaco che traghetterà il comune fino alla prima data utile, ovvero il 2024. Ci sono alcuni sindaci che, per ragioni politiche o personali, mai e poi mai vorrebbero affidare al vice sindaco la guida del comune per un anno, pertanto sceglieranno la data del 9 gennaio. Altri invece sono ben lieti di affidare le chiavi del municipio al vice sindaco, sebbene per pochi mesi. Fra pochi giorni avremo anche questa risposta, non certo marginale.