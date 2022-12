BadNews Exxx…Polzive!!! A fuoco una struttura di accoglienza minori a Pasian di Prato (Ud) gestita dalla Cooperativa Aedis. Morto un giovane e un 16enne gravissimo. Scene apocalittiche.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto scene drammatiche: giovani che si gettavano dalle finestre per sfuggire alle fiamme.

Due ragazzi, giovanissimi, ospiti della struttura Aedis che si occupa dell’accoglienza minori non accompagnati, sono rimasti ustionati di cui uno è stato trovata senza vita a seguito di un incendio divampato verso le 2 di stamattina 31 dicembre. Un minorenne, un ragazzo di 16 anni, è stato trasportato al centro grandi ustionati di Verona, in gravi condizioni. Una seconda persona, un adulto, ha riportato ustioni in diverse parti del corpo meno grave. Si trova all’ospedale di Udine. La struttura che ha preso fuoco fa parte della ragnatela di centri di accoglienza che fa capo alla cooperativa Aedis di Santa Caterina di Pasian di Prato (Ud). L’edificio si trova all’altezza dell’incrocio di Santa Caterina. Al primo piano si trovano i tre appartamenti mansardati destinati all’accoglienza, le fiamme hanno raggiunto rapidamente il tetto. Da parecchi anni la Cooperativa Aedis del presidente Michele Lisco aveva in gestione una parte della palazzina. Altri nuclei familiari si trovano nel complesso. La Cooperativa era già finita al centro di diverse indagini da parte del Nas di Udine. Un mese fa era stata chiusa una struttura a Grions di Povoletto e, pochi giorni dopo, il centro cottura dei pasti a Segnacco di Tarcento.

Lucrezia Lisco, figlia del presidente della Cooperativa Michele, ha raccontato: «Io e il mio compagno viviamo nell’appartamento vicino a quello dei migrantes; abbiamo sentito delle urla dei ragazzi a certo punto della notte. Continuavamo a sentire a urlare e non riuscivamo ad aiutarli. Alcuni si sono buttati dalle finestre. Siamo sconvolti, non sappiamo come sia potuto accadere».