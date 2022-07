PedineElettorali Exxx…Polzive!!! Il 27 luglio si aprono i giochi A&T2000 e Ausir. Spunta un accordo sottobanco fra centrodestra e centrosinistra. Una poltrona a me, una a te.

La vittoria di Nardini (quota PD) a Codroipo potrebbe alterare l’armonia raggiunta in questi giorni fra centro destra e centro sinistra sullo scambio Ausir-A&T2000. Il centro destra ha perso il comune con le quote più pesanti nella partecipata. Il nuovo sindaco Nardini potrebbe far saltare il banco che, in queste ore, sta prendendo queste forme:

Dopo il pasticcio di due anni fa in cui il centrodestra su A&T 2000 si è lasciato fregare la presidenza del Cda in favore del PD di Luciano Aita, la coalizione ci riprova quest’anno a dettare la linea all’assemblea della società chiamata in seconda convocazione il 27 luglio a Pasian di Prato (Ud). Con una novità. L’aumento del numero dei comuni e l’allargamento del Cda da 3 a 5 componenti (attualmente presidente Luciano Aita, Vice Gianpaolo Graberi e componente Marilena Domini) Sono entrati a far parte della spa che si occupa di servizi ambientali i comuni della Carnia che fanno salire il numero complessivo dei soci a 82, compresi i 14 comuni della Collinare (Buja è con Net). Le manovre per non ripetere gli errori del passato sono iniziate e a breve le segreterie dei partiti (Dreosto, Rizzetto, Savino, Shaurli, Morandini) dovranno giungere a una sintesi sulla nuova composizione del consiglio. Secondo accordi raggiunti ai tavoli regionali, al centrodestra (alla Lega) andrebbe la presidenza di A&T2000, mentre al centrosinistra la presidenza dell’Ausir. Una curiosità. L’attuale presidente dell’Ausir regionale, Marcello Del Zotto, è in regime di supplenza giacché il 7 maggio scorso non era stato raggiunto nessun accordo. Il sindaco di Sesto al Reghena aveva chiesto di “rinviare il punto relativo all’elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione al giorno lunedì 6 giugno 2022”. Nessun accordo a quella data era stato raggiunto, di conseguenza il presidente esercita ancora in regime di supplenza. Ora si capiscono i motivi.

Appena eletto il presidente e il Cda di A&T2000, si procederà con l’elezione degli organi politici dell’Ausir, confermando il sindaco di centrosinistra di Sesto al Reghena eletto nel 2019. Uno scambio in piena calura estiva che fa saltare l’ipotesi avanzata nel maggio scorso che dava per certa la carica in Ausir alla sindaca di Monfalcone Anna Cisint. Ora si attende che la Lega esprima il nome che dovrà ricoprire la carica di presidente di A&T2000.