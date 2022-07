FedrigaStar Exxx…Polzive!!! Il Nordest salva la Lega: Il presidente friulano al secondo posto dietro Zaia fra i presidenti più amati d’Italia. Oggi vertice con Salvini. Brugnaro super sindaco. Ciriani 10°; Fontanini 70°

Fedriga è il presidente di regione che, rispetto al 2021, è quello che è salito maggiormente: + 9%; Zaia ha perso 4 punti e Bonaccini ne ha guadagnati 5.

Tra i presidenti di regione, Luca Zaia, Veneto, si conferma in testa alla classifica con il 70% (perde 6,8 dal giorno delle elezioni) dei consensi, seguito da un altro leghista, Massimo Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con un suo exploit che arriva al 68% e supera Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), il quale scende di una posizione, pur mantenendo un solido livello di gradimento con il suo 65%. La Lega sullo scenario nazionale è sulle montagne russe ma in Friuli e Veneto è stabile come un olio su tela e vede Luca Zaia, presidente della Regione dal 2010, occupare per l’ennesima volta il posto d’onore nel consenso misurato dal Governance Poll 2022 realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e Massimiliano Fedriga che si trova al secondo posto dopo aver scalzato il collega dell’Emilia Romagna, Bonaccini. L’indagine de “Il Sole”, inevitabilmente, finirà sul tavolo di Salvini oggi a Milano, dov’è convocato il vertice della Lega (fonte La Stampa) con Giorgetti, Zaia e Fontana. Un bel tema per gli addetti ai lavori, anche in vista delle regionali in Friuli 2023, sarà quello del crescente fenomeno dell’altro alfiere della Lega di governo: Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con un +9% rispetto all’anno scorso scalza dal secondo posto il suo predecessore alla guida della conferenza delle Regioni, l’emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini impegnato a tenere alta la bandiera del centrosinistra con un comunque brillante terzo posto (+5% rispetto a 12 mesi fa). Dietro al trio di testa si segnalano le buone performance di molti governatori. Per esempio Giovanni Toti (Liguria), che è anche il leader nazionale di Italia al Centro, si piazza al 4° posto con il 61%, aumentando di 5 punti rispetto al giorno delle elezioni, così anche Roberto Occhiuto (Calabria), eletto nello scorso settembre, aumenta del 3,5% e con il 58% conquista la 5° posizione in comproprietà con Vincenzo De Luca (Campania). Interessante anche la settima posizione condivisa tra il Presidente della Lombardia Attilio Fontana e quello della Sicilia Nino Musumeci. Entrambi conquistano un 50% del consenso ed è da notare che in queste due regioni si voterà nei prossimi mesi, in Sicilia in autunno ed in Lombardia ad inizio 2023.

Fra i sindaci, quello di Venezia Luigi Brugnaro (65%) è il primo cittadino più amato d’Italia: supera Antonio De Caro (Bari, 62%) scivolato dal primo al terzo posto, con in mezzo la novità di Marco Fioravanti ( Ascoli Piceno, 64%). Al 10° posto il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani che perde, rispetto al 2021, ben 7,4 punti percentuali. Dipiazza a Trieste resta al 51esimo posto con un migliorameto di 1 punto e il sindaco di Udine, Pietro Fontanini al 70esimo posto che perde 3,4 punti. I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022, come Gorizia, non rientrano nella classifica.