Nel primo pomeriggio di oggi una donna dalla giovane età e residente a Lignano ha dato alla luce un bimbo in un angolo della stazione delle corriere di Latisana. Appena partorito la giovane è andata a casa ed ha abbandonato il figlioletto sul pavimento. E’ stato trasportato da sanitari in ospedale. Non è in pericolo di vita. La madre è stata rintracciata a casa sua a Latisana.