JovaSvip Exxx…Polzive!!! Infelice esibizione di trombati devoti, segretari, portaborse, presidenti di partecipate, parenti e paraculi nell’area Vip del Jovanotti Party di Lignano

Nelle settimane che hanno preceduto il “Jova Party Beach” di Lignano, le segreterie di assessori e di gruppi consiliari regionali FVG sono state letteralmente prese d’assalto dai titolari di reddito di cittadinanza all’insù alla disperata ricerca di un tagliando d’ingresso Vip per due/tre persone. Mogliettina compresa. Partecipare alla due giorni di Jovanotti è il timbro che ti porti dietro per tutta l’estate. Infatti, chi, senza tante paturnie e per lavoro aveva accesso all’area super riservata, ha notato, nella due giorni della rassegna, parecchi personaggi noti e meno noti, paraculati, trombati sistemati con destrezza in qualche incarico pubblico, titolari di reddito di cittadinanza all’insù (che si lamentano del RDC di Grillo!!!) e gl’immancabili amici degli amici che ostentavano l’ambita conquista sociale in riva all’Adriatico. Risparmiare 70 euri per costoro è ragione di vita, anzi, per alcuni imbucati è stata organizzata anche la cena “reserve” post concerto a spese di Pantalone. Paga il partito, dunque contribuente coglionato. Una figura gretta, meschina di fronte a quella generazione di ragazze e ragazzi che sbarca il lunario fra i mille tormenti di questi anni e che ha scucito 70 euri più il viaggio per assistere alla due giorni di concerti. Friuli, paraculi d’Italia.