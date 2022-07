AgrustiPresidente Exxx…Polzive!!! Assoluzione con formula piena per il presidente di Confindustria Alto Adriatico. Condannato l’ex capitano della Guardia di Finanza, Grassi.

Assolto con formula piena, così ha deciso il Tribunale di Treviso. Ora Agrusti può guardare con più tranquillità al prossimo traguardo: la presidenza della federazione di Confindustria Friuli VG.

Una condanna a otto mesi di reclusione (pena sospesa) era stata chiesta dal pubblico ministero, Laura Cameli, nei riguardi del Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, accusato di corruzione nel processo che vedeva imputato, davanti al Tribunale di Treviso, l’ex capitano del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza Giovanni Grassi, 61 anni, e altre 10 persone per un presunto giro di favori illeciti fra l’ex ufficiale e alcuni imprenditori.

Il Tribunale di Treviso ha assolto, con formula piena, Michelangelo Agrusti. Questo, in sintesi, l’esito del processo che ha vissuto il suo ultimo atto nel tribunale di Treviso. Il pm Laura Cameli aveva chiesto condanne per 15 anni e 4 mesi complessivi. Agrusti, assistito dall’avvocato Bruno Malattia, in merito all’ipotesi di corruzione, e per non aver commesso il fatto quanto al reato fiscale contestato, è stato assolto. Condannato invece a 4 anni e 6 mesi l’ex capitano Grassi. Il militare avrebbe fornito informazioni riservate ad alcuni imprenditori, ricavate dall’anagrafe tributaria, in cambio di denaro e favori. Le “soffiate” venivano pagate con un sistema collaudato: costringendo un carrozziere a emettere una decina di fatture false per complessivi 20mila euro nei confronti dei beneficiari delle visure, che venivano poi girati in nero a Grassi. Ad Agrusti si contestava di aver corrotto Grassi donandogli un treno di gomme invernali e un iPhone a Povegliano (Treviso) come compenso per presunte informazioni e consulenze fornite sull’accertamento eseguito dalle Fiamme gialle sulla Onda Communication SpA, al quale lo stesso ufficiale aveva partecipato quando era in servizio a Pordenone.