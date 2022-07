DelFrateStrilla Exxx…Polzive!!! Il sindaco di San Giorgio di Nogaro fa distribuire il giornalino comunale senza conoscerne i contenuti. Minacce di querela contro Leopost.

Il sindaco di San Giorgio di Nogaro, lo “smemorato” Pietro del Frate, minaccia di querela la libera informazione che tenta di accendere i fanali su una faccenda melmosa rispetto a una sospetta pubblicazione destinata ai residenti del comune. Leopost, per chiarire il caso, aveva cercato di mettersi in contatto col sindaco domenica 3 luglio (wapp delle 17.19). Nessuna risposta. Oggi la reazione.

La vicenda rivela la disinvolta saccenza e prepotenza con cui alcuni amministratori armeggiano attorno alla cosa pubblica. Il caso del giornaletto “San Giorgio di Nogaro Informa”, la cui diffusione è stata autorizzata dal sindaco Pietro Del Frate, ha dell’incredibile che, non fosse narrata dallo stesso protagonista, nessuno ci crederebbe. Giacché su queste pagine sono state pubblicate alcune anteprime del giornaletto, il sindaco minaccia querele. Pietro del Frate con una irritante telefonata a chi scrive, confessa di non sapere (???!!) che nel suo giornaletto c’è la pubblicità di un agriturismo il cui titolare è un parente stretto dell’ex sindaco di Pocenia; fa finta di non sapere che, guarda caso, appare anche la pubblicità di una ditta veneta, la “Execo Srl”, interessata a realizzare un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi (amianto) e non pericolosi nella zona industriale di Pocenia; e che nello stesso giornaletto è pubblicato un redazionale (firmato Ethan) in cui si accusa di “disinformazione” coloro che si oppongono a tale progetto. Di tutto questo ambaradan il sindaco, ovvero colui che ha autorizzato la pubblicazione, non sa nulla. Come fa un sindaco a non essere al corrente del contenuto delle 24 pagine del giornaletto dell’amministrazione comunale e “rivolto a tutte le famiglie del territorio”? La pubblicazione è stata stampata alla Tipografia Moro di Tolmezzo. Il sindaco accusa Leopost di voler alimentare illazioni su un presunto legame fra il comune e la Execo Srl. Eppure al comune di Muzzana del Turgnano sono stati chiari: Delibera di giunta che si esprime negativamente sullo stabilimento. Se Muzzana si è già espressa chiaramente, per quale motivo il sindaco di San Giorgio autorizza pubblicazioni in favore dello stabilimento? Quali interessi legano il comune del Nogaro a un’azienda agricola di Pocenia che ha ricevuto dalla regione Friuli Venezia Giulia un contributo a fondo perduto di oltre 500mila euri? Del Frate querela.