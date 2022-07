NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! Il sindaco di San Giorgio spreme i contribuenti: Il servizio di lavaggio dei cassonetti affidato alla Net di Udine senza gara: 27.600 euri per 12 mesi.

Alla Net di Udine-San Giorgio di Nogaro fanno i miracoli. Dopo un anno e mezzo non hanno ancora trovato un direttore generale; il vice Botosso è scaduto il 30 gennaio; il presidente del Cda attuale é Luisa De Marco, nominata di risulta dopo le dimissioni di Raggi e le rinunce di ben due aspiranti. Un disordine amministrativo che fa ridere tutto il Friuli. Eppure, in tutto questo casotto fanno i miracoli. Il lampo è relativo al comune di San Giorgio di Nogaro guidato dal sindaco Pietro Del Frate e sostenuto dalla Lista Bonetto (Responsabile area ricerca della Net). Il primo cittadino deve trovare una soluzione per la pulizia dei cassonetti contenitori di imballaggi di plastica. Per non perder tempo in richieste di offerta o preventivi di altre aziende specializzate, si rivolge direttamente alla Net dell’amico Bonetto. La richiesta del servizio è la seguente: “costi per il servizio di lavaggio aggiuntivo di circa 260 cassonetti di imballaggi in plastica per il 2022 (periodo luglio-ottobre compreso) al costo di 9.240,00€, mentre dal 2023 il periodo va

da marzo a ottobre per un importo di 18.480,00€. Il totale é da sballo: 27.600 euri. É un grande affare per la Net commerciale e del disastroso porta porta di Udine. Un po’ meno per i residenti del comune di San Giorgio di Nogaro