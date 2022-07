AlVotoAlVoto Exxx…Polzive!!! 5 Stelle Spente: Partito Democratico e Forza Italia via libera alle elezioni anticipate a fine settembre. Sale la temperatura in Friuli VG.

Linea rossa abbondantemente superata in Friuli per via dei rimbalzi che giungono da Roma rispetto alle notizie sull’ipotesi voto anticipato alle politiche. Oggi è un giorno clou. A Roma si cercherà di trovare un’intesa tra il governo e i pentastellati. Draghi fra poche ore dovrebbe incontrare Giuseppe Conte ma le acque sembrano molto agitate. In sostanza, i 5 Stelle continuano a porre veti e a sollevare distinguo, sia sul reddito di cittadinanza, sia sul termovalorizzatore di Roma, sia sul Superbonus 110%, sia sulle armi all’Ucraina. Insomma, l’impressione di Palazzo Chigi è che Conte e la dirigenza del Movimento abbiano ormai deciso di staccare la spina, di lasciare il governo e la maggioranza (l’ipotesi di appoggio esterno di cui si era parlato settimana scorsa, spiegano fonti qualificate, semplicemente “non esiste”). La situazione è tesissima. Partito Democratico e Forza Italia hanno già chiarito in modo ufficiale e ufficioso attraverso ogni tipo di canale che se il M5S esce si va dritti alle elezioni politiche anticipate.

L’indiscrezione, forte, che arrivava ieri dalla presidenza del Consiglio è che anche Draghi non ha alcuna intenzione di andare avanti senza i pentastellati. Il ragionamento è semplice: questo è un esecutivo di unità nazionale, il premier non vuole e non può assolutamente tollerare un secondo partito all’opposizione, oltre a Fratelli d’Italia che fin dall’inizio non ha voluto entrare nella maggioranza nata per “salvare l’Italia“. Sarebbe un continuo cannoneggiamento da destra e da sinistra, il tutto considerando che la Lega di Matteo Salvini – come ha spiegato lunedì persino il governativo ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti – continuerà “a far sentire la sua voce”. Il premier correrebbe il rischio di restare alla guida di un governo che ha l’appoggio incondizionato solo di metà Parlamento. Non solo. Una situazione di questo tipo sarebbe del tutto inaccettabile anche per il Pd e Forza Italia che rischierebbero il logoramento mediatico a pochi mesi dalle elezioni. A questo punto sparirebbe dal tavolo la proposta di modifica delle legge elettorale in senso proporzionale e, per le regionali Fvg vi sarebbe un elemento di chiarezza non trascurabile determinato dai nomi dei candidati al Parlamento, sia in casa del PD per capire se è ancora posssibile un’alleanza con i 5Stelle, ma soprattutto in casa Lega con l’enigma Fedriga.