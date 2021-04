Paul Chawla è stato nominato AD della Eurotech di Amaro.

Possiede 34.500 azioni di Euroetch.

Fonte Studio Nord.

«Dopo le dimissioni a fine marzo dell’amministratore delegato Roberto Siagri, il Cda di Eurotech ha nominato per cooptazione Paul Chawla nuovo ad. Il presidente dell’azienda di Amaro, quotata a Piazza Affari e attiva nell’edge computer e nelle soluzioni per l’Internet of things, Patrizio Mapelli, ha detto: “Siamo lieti di aver trovato un manager con comprovate esperienze internazionali e un solido track record nella gestione del business e nello sviluppo di strategie globali, in grado di condurre la Società in un rinnovato percorso di successo”.

“Sono entusiasta di rientrare in Italia dopo parecchi anni passati all’estero e contribuire con la mia esperienza internazionale alla crescita globale di questa bella realtà tecnologica made in Italy”, ha dichiarato invece Chawla.

Nato a Londra, dopo la laurea in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Torino, il nuovo amministratore di Eurotech ha intrapreso una carriera di 27 anni nel settore della componentistica per l’industria automobilistica e dell’elettronica avanzata ricoprendo posizioni di leadership in diversi Paesi (Italia, Regno Unito, Svizzera, Germania, India, Paesi Bassi e Stati Uniti). Dal 2014 era in Sensata Technologies, società leader nella produzione di sensoristica».