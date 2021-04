FedrigaCapitano Exxx…Polzive!!! La Lega prenota la guida dell’Italia nel dopo Draghi. Fratelli d’Italia entra nel risiko. Il presidente friulano guiderà la conferenza delle regioni. Esclusivo

Stefano Bonaccini lascia la guida della Conferenza delle Regioni dopo più di cinque anni. Gli succederà Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia. L’accordo è stato raggiunto ieri sera durante una conferenza straordinaria. Un esito scontato su cui mancava solo il timbro ufficiale che è arrivato nella serata di ieri e che consente a Fratelli d’Italia di guadagnarsi un credito di livello nell’impegnativo mosaico delle presidenze regionali. Il prossimo sarà l’ultimo anno del mandato Fedriga in regione Fvg, nel 2023 si vota e il lavoro sugli assetti è già iniziato.

Rispetto a Bonaccini, è lo stesso governatore dell’Emilia Romagna a ribadire, “Ho avuto l’onore e il privilegio di guidare la Conferenza dalla fine del 2015, da tempo la stragrande maggioranza di Regioni è a guida centrodestra (e se ho potuto guidare in modo unitario la Conferenza, anche in queste condizioni, lo debbo anzitutto a loro, che mi hanno sostenuto e permesso di trovare sempre una sintesi). Avevo chiesto che questo cambio si producesse però con un accordo unitario, per non aprire nell’emergenza una divisione tra noi e un indebolimento nel confronto col Governo. Mi pare che ieri sera si siano raggiunte queste condizioni e che oggi si potrà procedere, quindi in tempi rapidissimi e in modo davvero unitario come avevo auspicato“. Sarà la Lega a dare le carte nel prossimo governo nazionale.