SerbiaPromessa Exxx…Polzive!!! In attesa dell’arancione, il turismo vagginale travolge i friulani. Macchinate di gente verso Belgrado inoculazioni aggratis e 5 fiale a scelta. Esclusivo

Ritorniamo sempre lì, Bisanzio contro Venezia. In Friuli la strategia della tensione del Covid funziona a dovere e serve a nascondere le preoccupanti carenze della sanità friulana. Per esempio, in Catalogna, grazie ai tamponi rapidi, è tutto aperto, in Serbia i vaccini sono per tutti, basta chiedere, in barba alle attese, alle scartoffie e al tipo di fiala. A Belgrado puoi scegliere quella che vuoi. E il vaccino è gratis. Sessantenni, cinquantenni e quarantenni in partenza dalla Bisiacaria e da Trieste per farsi inoculare il vaccino. Il caso di alcune persone dell’isontino, fra cui Andrea Franco di 42 anni come riporta “Il Piccolo” di oggi, che per non perdere tempo con le paturnie delle Aziende sanitarie, ha deciso di farsi iniettare il vaccino dai Serbi. Il turismo vaccinale offerto dal governo di Aleksander Vuçic. Il monfalconese afferma: «Ho saputo che il governo serbo mette a disposizione di chi vuole, anche agli stranieri, il vaccino. E’ sufficiente iscriversi sul sito dell’amministrazione serba eUprava, riempire il modulo e attendere la conferma del giorno e dell’ora della vaccinazione». Franco ricorda che agli stranieri viene anche offerta la possibilità di scegliere la fiala preferita che è sempre gratuita: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm e SputnikV. L’unico costo è quello del viaggio. “L’appuntamento – ribadisce Andrea – si ottiene nel giro di qualche giorno”. In quanto al ritorno, la procedura prevede che, essendo la Serbia inserita nella Lista E bisogna sottoporsi all’isolamento fiduciario per 14 giorni.