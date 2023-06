PattoPerOpposizione Exxx….Polzive!!! Cambia la musica in consiglio regionale Fvg. Moretuzzo s’intesta il ruolo di sentinella della maggioranza. Il PD insegue.

Rispetto all’opposizione al cloroformio della legislatura precedente, in cui, a parte qualche sporadica schermaglia, non si sono visti grandi lampi (nemmeno su ZaninMtf) accendersi dai banchi della minoranza, questa prima fase del Fedriga-Bis annota già un cambiamento significativo. I 5 consiglieri regionali del “Patto per l’Autonomia” hanno dimostrato di non avere alcuna intenzione di fare sconti alla maggioranza e nemmeno alcun timore reverenziale verso i “cugini” del Pd che annoverano una squadra di ben 11 eletti. Gli esempi dell’attivismo “autonomista” non mancano. Moretuzzo ha incalzato la maggioranza sul CPR di Gradisca d’Isonzo, poi ha inseguito l’assessore Bini con l’interrogazione in aula che, di fatto, ha rivelato la sua posizione conflittuale fra Euro&Promos e ruolo nell’esecutivo; ha guidato la conferenza stampa di mercoledì scorso con i capigruppo Moretti (Pd) e Capozzi (misto); ha assunto la paternità politica del caso, annunciando approfondimenti rispetto all’ipotesi di un sospetto traffico d’influenze fra l’istituto finanziario, esponenti di area Forza Italia e l’acquirente; a seguire l’intervista sul Messaggero Veneto di oggi che lo ha consacrato come leader dell’opposizione. A più di qualche consigliere di maggioranza è scappata la battuta: “Saranno 5 anni difficili”. E sempre per rimanere in ambito opposizione, o meglio, Patto per Autonomia, va segnalato l’attivismo del neo consigliere regionale Bullian che si è subito infilato nell’alveo dei grandi temi dei diritti civili in particolare su quello del suicidio assistito. In attesa che le Camere si attivino, l’esponente del Patto per l’Autonomia ha promosso una raccolta di sottoscrizioni per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare che applichi la sentenza della Corte Costituzionale in attesa che il Parlamento legiferi. Bullian ricorda: «il ruolo della politica è quello di garantire la libertà di scelta astenendosi da qualunque intervento, anche ideologico, potenzialmente in grado di condizionare la libera e legittima scelta delle persone». Il Pd, per ora, insegue.