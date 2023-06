CavanaInsana Exxx…Polzive!!! Festa della Repubblica degli sprechi. La regione paga 500 mila euri al Consorzio Bonifica per la manutenzione della conca di Bevazzana: Un motopontone abbandonato da due anni; una carcassa in legno e amianto rimossa dopo mesi.

Su queste pagine, nelle settimane scorse, sono state pubblicate alcune foto relativamente alla Conca di Bevazzana (Ud) al confine fra i comuni di Latisana e Lignano. Un canale di navigazione che incrocia la litoranea veneta di proprietà della regione la cui manutenzione, in ragione di una convenzione, è affidata dal 2017 al Consorzio di Bonifica pianura friulana i cui dettagli sono così elencati: “attività gestionali e manutentive del comprensorio della Conca di navigazione di Bevazzana, dei relativi impianti compreso il ponte girevole e pertinenze con l’assunzione della gestione alle medesime condizioni e termini della convenzione per un importo complessivo, biennale, di euro 520.025,00. La convenzione è stata rinnovata fino al 2022. Visti i lavori compiuti recentemente per la rimozione della pericolosa carcassa di legno, cemento e amianto, si presume che l’accordo fra Consorzio e Regione, sia stato prorogato fino al 2024. Tuttavia il canale viene ancora usato come ormeggio per il famoso motopontone “Vittoria”, acquistato di seconda mano, di cui non si conosce il destino (vedi foto). A dire il vero il Consorzio rivendica di avere in gestione anche il ponte girevole usato come via ciclabile per i turisti. Di fronte a loro l’esposizione dei gioielli friulani: una cavana pericolosamente tossica e un’imbarcazione ormeggiata da due anni che rischia di affondare. Il Consorzio riceve oltre 250mila euri/anno dalla regione.