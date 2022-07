PasianoPantano Exxx…Polzive!!! Tremano i furbetti degli affidamenti. La Corte dei Conti indaga su presunte irregolarità negli atti del comune di Pasian di Prato (Ud). Bloccate le proroghe. Dovranno restituire il grano.

Se la Corte dovesse chiedere il risarcimento per gli illeciti compiuti dagli amministratori ai danni della pubblica amministrazione, la cifra potrebbe sfiorare i 500mila euri. Tremano i manovratori degli affidamenti.

La giunta comunale di Pasian di Prato è rimasta spiazzata dalla notizia dell’apertura di un’indagine da parte della Corte dei Conti in merito all’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali deliberato a partire dall’anno 2015. E’ una notizia clamorosa che fa tremare i polsi all’intero pianeta degli affidamenti sui servizi nelle pubbliche amministrazioni e le relative procedure istruite. Tutto è emerso durante i lavori della Giunta Comunale del 20 giugno scorso convocata dal sindaco Andrea Pozzo e con la partecipazione del vice sindaco Ivan Del Forno. L’atto amministrativo conteneva i termini per le proroghe delle convenzioni-affidamenti deliberati nel maggio del 2015. Si tratta della gestione delle palestre scolastiche comunali e dei campi sportivi di Colloredo di Prato e di Santa Caterina e della gestione del palazzetto dello sport. I furbetti di Pasian pensavano di farla franca deliberando la procedura di proroga degli impianti fino al 2025. Tutto vanificato poiché la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo istruttorio per verificare presunte irregolarità nelle procedure finalizzate all’affidamento degli impianti sportivi svoltesi a partire dall’anno 2015. I motivi per cui i magistrati contabili hanno puntato i fanali sul comune sono da ricercarsi nei magheggi e nelle “cortesie per gli amici” che l’amministrazione aveva riservato. Le strutture in oggetto erano state affidate in gestione sulla base di uniche offerte ricevute, nonostante i bandi prevedessero una selezione procedurale e comparata fra più concorrenti. Probabilmente la Corte dei Conti è rimasta colpita dal magheggio denominato “corrispettivi” che il comune ha erogato ad alcuni gestori e non previsto nel bando. Le strutture sono le seguenti: Campo di calcio di Santa Caterina gestito dagli Amatori calcio di Pasian di Prato; Campo di calcio di Colloredo di Prato, Amatori Colloredo; Polisportivo comunale alla ASD Rugby di Udine e il Palazzetto dello sport alla ASD LIbertas di Pasian di Prato. I cosidetti “corrispettivi” che sono stati assegnati all’ASD Rugby di Udine hanno raggiunto la cifra di 48.800 euri all’anno e per 5 anni.

La questione è doppiamente delicata poiché nel 2015, ai tempi delle assegnazioni, la giunta di allora (Sindaco Pozzo, vice Tosolini) si era sostituita alla commissione giudicatrice per pilotare l’affidamento del polisportivo comunale alla sola Associazione Rugby; inoltre Enzo Del Forno, parente stretto dell’allora assessore ed oggi vice sindaco del comune, era il presidente dell’Asd di Pasian di Prato che aveva in convenzione il palazzetto dello sport. Interessi in conflitto e cortesie per la compagnia di giro.