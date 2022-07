GelaMichela Exxx…Polzive!!! Sulle rime di Dante una gola profonda di Civibank scrive una rovinosa letteraccia contro l’ex presidente: “Ci ha lasciato senza un saluto”. Spunta il finanziamento al marito Melchior.

Una lettera brutale ma ricca di retroscena clamorosi ha raggiunto in questi giorni le caselle di posta di tutti i dipendenti della ex Civibank. Il titolo è un capolavoro d’ironia e di longobarda presa per il culo alla presidente. Parafrasando il Poeta e il suo Stil Novo l’autore polverizza la meteora Del Piero, detta Michela:

“Da quando Sparkasse ti ha tolto la sedia, la tua grande classe è morta d’inedia”. E per concludere perfidamente: “A te della banca interessava un bel niente eccetto la palanca da Presidente”. Dante risorge! Ma al sonetto segue la prosa e l’inaspettato commento al testo dell’anonimo commentatore che prende questa forma:

“E così cari colleghi, e ci rivolgiamo anche a quelli che presentavano lacerazioni alle ginocchia per via delle continue genuflessioni che sapevamo obbligate perché tenete famiglia, la nostra presidente ci ha lasciato senza un saluto. Neanche un saluto a coloro che sono stati costretti a fare carte false – e qui viene il bello – per costruire un’istruttoria favorevole alla concessione del finanziamento al marito Melchior. (…) Oggi siamo convinti che lo spauracchio della territorialità lesa dall’ingresso della Sparkasse era una gran balla, perché alla nostra presidente e al suo entourage interessava in cima a tutto “la cadrega” e tanti saluti e proclami alla territorialità. Diciamo la verità, se non ci avesse – scrive l’autore – considerato, come ci ha sempre considerato, carne da scrivania, saremmo scesi in piazza tutti assieme per protestare contro l’indebita intrusione e avremmo certamente costretto Sparkasse a desistere dal controllo totale. Ma siccome lei – scrive l’anonimo – ci ha fatto capire che noi tutti, cari colleghi, non contavamo niente, come non contava niente la maggioranza dei piccoli soci incazzati…”, l’abbiamo abbandonata al suo destino.