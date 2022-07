MissMondoFvg Exxx…Polzive!!! Il comandante Del Longo scarica il poliziotto querelante Zanolla: uniti come giurati al concorso di bellezza. Giovedì interrogatorio in Procura per il capogruppo.

Si alza la pressione attorno al comando della polizia locale di Udine. Galeotta è stata la selezione di Miss Mondo celebrata venerdì corso a Udine. Fra i giurati, che tiravano gli occhi per sezionare le puledre in sfilata, si sono notati il capogruppo di Progetto Fvg in consiglio comunale Michele Zanolla e il comandante della Polizia locale Eros Del Longo. I due hanno fatto comunella per tutta la serata, anche i punteggi alle aspiranti coincidevano.

Per tutta una serie di coincidenze, giovedì prossimo il capogruppo Zanolla (assistito dall’avvocato Miculan) è invitato a presentarsi presso la sede della Polizia Giudiziaria di via Prefettura a Udine su disposizione del PM Elisa Calligaris: dovrà essere sottoposto a interrogatorio per via di una querela che il cocco di Eros Del Longo, Giuletto Dri, ha depositato contro il consigliere comunale. I fatti risalgono al dicembre scorso quando il Dri aveva punito, con una contravvenzione piuttosto salata, il gestore di un locale del centro solo perchè non aveva rispettato di 5 minuti l’orario di chiusura. Zanolla aveva accusato il Dri di “comportamenti esagerati e persecutori nei confronti dei commercianti…”. Per questo motivo, il beniamino di Del Longo aveva querelato il consigliere comunale. Guarda caso, venerdì scorso, Zanolla e il comandante Del Longo si sono trovati a braccetto in giuria. Intese vertiginose sulla qualità delle concorrenti e abbracci fra i due per la vittoria di Asia di Udine, alla faccia del querelante. Un segnale evidente da parte di Eroso Del Longo che ha dato l’impressione di voler scaricare Dri e parteggiare per la corrente di Fontanini-Zanolla, i suoi datori di lavoro. Giovedì alle ore 11 si capirà meglio la funzione del comandante sulla questione.