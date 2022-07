LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Fontanini affida una direzione lavori al sindaco leghista della Carnia Marco Lenna: ribasso del 26%. A Cristina Croppo incarico fiduciario fino a luglio 2025. Marina del Giudice alle locazioni.

Grandi manovre timbrate lega a meno di un anno dal rinnovo dell’amministrazione comunale di Udine: l’ingegner Cristina Croppo sarà la nuova dirigente tecnico per il servizio di riqualificazione urbana. Il sindaco le ha affidato l’incarico di natura fiduciaria (ex 110) di durata triennale, fino al 2025. Anche per la fedelissima dell’assessore leghista Laudicina ci sono novità. Dal settore finanziario passerà alle locazioni. E in questo caso il palazzo mormora: le locazioni sono un vecchio pallino dell’assessora commissaria cittadina della lega e moglie del commercialista Sicilani. Ma il connotato leghista emerge nell’incarico di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Riuso e rifunzionalizzazione a impianti sportivi delle aree scoperte ex caserma Osoppo.Il 20 giugno scorso, con scadenza il 27, è stata esperita una richiesta di offerta per l’incarico. L’unico che ha risposto, è stato l’arch. Marco Lenna, sindaco di Forni di Sopra e responsabile dell’ufficio tecnico del suo stesso comune. Il sindaco leghista si è reso disponibile a eseguire l’incarico con un ribasso del 25,914% in meno dell’importo. In Friuli non si trovano professionisti in grado di competere con la Carnia del leghista Lenna. Le prestazioni oggetto dell’incarico sono così quantificate: € 23.644,67 oltre contributo inarcassa pari ad € 945,79 ed IVA 22% pari ad € 5.409,90 per totali complessivi a €30.000,36. In questo caso, la dirigente che ha istruito la pratica è Francesca Savoia, protagonista di un rocambolesco episodio poco chiaro avvenuto in un concorso dello corso anno. Una manovra che ha tutto il sapore di un timbro elettorale per blindare gli uffici prima della scadenza di Fontanini della primavera del prossimo anno.