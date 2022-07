LagunaInquinata Exxx…Polzive!!! I sangiorgini non la bevono: Passa all’unanimità una mozione contro il progetto del “Polo siderugico green”. Nell’area è già previsto il consumo di 90 milioni di mq di gas all’anno. Del Frate teme sfiducia.

Polo siderurgico di San Giorgio di Nogaro. Ieri il sopralluogo con Benedetti della Danieli e Ryzhenkov dell’ucraina Metinvest, l’altro ieri la mozione.

La popolazione è preoccupata, teme di finire nel ventilatore tossico di un altro caso Ilva. I cittadini del Nogaro non sono allocchi e vogliono vederci chiaro e, diversamente dagli udinesi che ingurgitano tutto senza batter ciglio (vedi progetto Dormisch) i gruppi consiliari di: “Massimo Vocchini Sindaco, Lega Salvini e Roberta Sartori Sindaca” hanno presentato una mozione avente ad oggetto: “Polo siderurgico green”. I consiglieri chiedono chiarezza ma soprattutto alcune osservazioni, rispetto al progetto, sono illuminanti:

“… Abbiamo colto dalle dichiarazioni rilasciate dall’ingegner Benedetti, presidente di Danieli, che il forno sarà elettrico. Questo è un primo punto interessante che potenzialmente eviterebbe ulteriori pressioni ambientali a un’area limitrofa che a qualche centinaio di metri ha già due vetrerie che bruciano e bruceranno indicativamente dai 52 ai 38 milioni di metri cubi di gas”. Le osservazioni proseguono con gli esempi pratici: “Se in un appartamento si consumano mediamente 1.000mc/anno di gas, 90 milioni di mc/anno di gas in quell’area, equivalgono a 90 mila appartamenti con il riscaldamento acceso (270 mila abitanti equivalenti)”. Un consumo pazzesco. Per questi motivi i consiglieri chiedono che:

“… si apra un dibattito su tale tema in quanto si devono valutare tutte le compatibilità che tale intervento dovrà rispettare. Si parla da 20 anni di una bretella che possa deviare il traffico, ma ancora non c’è. C’è poi il problema del passaggio della linea ferroviaria etc. L’intenzione della mozione è di richiamare l’attenzione del Consiglio sulla tematica e di promuovere un dibattito presso la comunità locale. Chiede che si possa creare una commissione ad hoc per poter concertare certe scelte, coinvolgendo gli assessori regionali competenti”. Il sindaco Del Frate teme che sul progetto possa saltare la sua maggioranza. In ogni caso il documento prosegue analizzando il consumo dell’acqua: “In questo momento diventa importante per non dire indispensabile progettare un acquedotto a servizio della Zona Industriale dell’Aussa Corno nei Comuni di San Giorgio di Nogaro…”. La mozione è passata all’unanimità. Sale la preoccupazione su tutta l’area che presenta dei fenomeni ambientali che vanno tutelati. Vi è poi la questione Lignano e i venti che, in genere, spirano da est verso ovest. Alcuni albergatori sono già in pre allarme.