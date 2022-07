LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Elena Lizzi getta la spugna; in provincia di Udine il partito nelle mani di Barbara Zilli-Moschioni-Zoratti. Cambia il cerchio magico leghista. Resa dei conti a Codroipo.

Come promesso in campagna elettorale, l’europarlamentare e neo assessora del comune di Buja, Elena Lizzi, ha lasciato l’incarico di commissario della Lega per la provincia di Udine. Al suo posto, in accordo con Fedriga e Dreosto è stata delegata l’assessora regionale Barbara Zilli. Una nomina sorprendente che agita la periferia dell’inner circle regionale visto che toccherà a lei scrivere i nomi da inserire nelle liste per le regionali per il collegio di Udine e indicare quelli per le politiche. In questi anni di impegni con le finanze regionali, la Zilli non ha trascurato la sua zona. Dopo aver compiuto (con Barberio) il miracolo di Buja, ha coltivato e fatto crescere un parterre di fedelissimi che controlla minuziosamente da Gemona a Tolmezzo. Non va oltre per via dei pessimi rapporti derivati da vecchie ruggini con Stefano Mazzolini. Nella prateria friulana mantiene ottimi rapporti con Fontanini (una vecchia amicizia), col sindaco di San Daniele, col vice di Pasian di Prato, col sindaco e vice di Dignano e con i dirimpettai della fascia destra del Tagliamento: a Spilmbergo l’intesa con Stefano Zannier è ottima come con quella parte della Lega più giovane che risponde a Simone Polesello. Più complicata la situazione a Codroipo dove ci sarà l’inevitabile resa dei conti. Il delegato Bozzini non è nelle grazie dell’assessora e dopo la sconfitta di Codroipo, il suo gradimento è in discesa. Tuttavia nel capoluogo del Medio Friuli la Lega è completamente lacerata. Zilli riunisce attorno a sé l’ex vice sindaco Zoratti, l’ex assessora Frizza e altri ex consiglieri che si interfacciano con l’onorevole Moschioni di Corno di Rosazzo. Molto probabilmente a settembre verrà rinnovata la sezione che sarà convocata dal delegato Bozzini. Nell’area giuliana l’assessora è in pieno feeling sia con Roberti che con Fedriga. I maligni intravedono, nella scelta di Zilli, un disegno strategico imbastito a Trieste per indebolire quella parte pordenonese plasticamente ancorata a Salvini. Un piccolo segnale? Chissà. Una scelta così clamorosa a pochi mesi da elezioni importanti non è casuale.