ConsorzioD’Oro Exxx…Polzive!!! I fiumi sono a secco ma le giacenze esplodono di danari: 9milioni e mezzo di euri in deposito. 700.000 investiti con urgenza. Zannier stanzia ulteriori 18milioni.

Più calano le risorse idriche, più aumentano le risorse economiche. E’ il caso del Consorzio Bonifica Pianura Friulana che si culla sulla serenità di milioni di euri depositati e fermi nella banca di Cividale. Si tratta di 9 milioni e mezzo di euri depositati sul conto ordinario del Consorzio a un tasso euribor a tre mesi e fino al 31-12-2022. Non solo ma, con delibera del mese di febbraio scorso, è stata “ravvisata l’urgenza di definire in tempi rapidi la proposta d’investimento di ICCREA di una obbligazione Step up di importo pari a 700mila euri e fino al 1° luglio del 2026″. Tassi d’interesse così calcolati sui 5 anni: 1,20; 1,40; 1,60; 1,90 e 2,20 per il quinto anno. A questa montagna di danaro si aggiunge la proposta dell’assessore Zannier che, ad emergenza ormai galoppante, ha deciso di stanziare ulteriori 18milioni di euri ai consorzi di bonifica per la realizzazione di nuovi bacini o il completamento di quelli in via di sviluppo. “In questo modo – rileva l’assessore – aggiungiamo ai 5 milioni già stanziati a favore dei consorzi di bonifica per l’efficientamento della rete idrica le risorse necessarie a finanziare un piano straordinario per l’acqua”. In realtà il piano straordinario per l’acqua non ha visto ancora la luce ma solo “Proposte di studi di fattibilità per l’individuazione di siti e tipologie adatti alla realizzazione di bacini di accumulo”. Da una delibera del 4 aprile scorso si ricava che è stato imputato un costo di circa 19mila euri per la realizzazione di un impianto irriguo pilota per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio nella zona di Corno di Rosazzo. Sono stati individuati una dozzina di siti ove poter realizzare dei piccoli invasi nell’area del Consorzio Colli Orientali del Friuli. Ma siamo ancora ai progetti pilota. E, finalmente, al Consorzio, dopo aver realizzato che i cambiamenti climatici in corso comportano sempre con maggior frequenza lunghi periodi siccitosi, si ricorre agli studi di fattibilità. Successivamente, vedranno la luce. Intanto il Consorzio investe in obbligazioni.