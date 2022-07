CometaRossa Exxx…Polzive!!! Nardini presenta la nuova giunta. Spunta il nome del vice di Boem Daniele Cordovado come assessore lavori pubblici. Polo Civico pigliatutto. Malumori nel PD: solo 2 assessori.

E’ morta stanotte la corrispondente del Messaggero Veneto per il Medio Friuli Paola Beltrame.

Nella pesatura degli assessori, il Polo Civico strapazza il PD. La squadra di Trevisan-Turcati-Comisso incassa il vice sindaco più 3 assessori. Un bottino incredibile che ha irritato i compagni di coalizione. Al Pd solo 2 assessori e premiato inaspettatamente l’esterno Daniele Cordovado. Diverse le novità di rilievo: l’assessorato esterno a Cordovado, già vice sindaco con Boem, la riununcia all’incarico in giunta per questioni di lavoro di Carla Comisso e l’esclusione del segretario del PD locale Damiani dall’esecutivo. Pare che il PD regionale non abbia preso bene questa scelta, decisa dal sindaco senza il consulto del segretario del partito. Cordovado dovrebbe restare nella squadra per soli due anni poi verrà sostituito. Vice sindaco il pluripreferenziato Giacomo Trevisan (PC); assessori: Giorgio Turcati, Paola Conte, Silvia Polo (PC), Alberto Soramel e Paola Bortolotti (PD). Non c’è il nome di Carla Comisso appunto. Per lei la presidenza della commissione sanità. Le preferenze ottenute e e il ruolo di vice sindaco di Trevisan aprono nuovi scenari nel centro sinistra soprattutto tra le fila del Patto per l’autonomia di Moretuzzo-Violino da Mereto di Tomba. Un segnale non trascurabile che viene osservato con molto interesse anche a Udine dove Fontanini è sempre più isolato e la sua coalizione, a parte la Lega, lo sta pian piano scaricando. Dopo l’infelice esperienza di questi 5 anni, anche il capoluogo friulano sembra ormai destinato a passare di nuovo col centrosinistra. E in molti tirano un sospiro di sollievo, per il bene della città più elegante del Nord.

Tornando a Codroipo, alla luce della squadra annunciata da Nardini, stanno spuntando le prime irritazioni. Una giunta fortemente sbilanciata a sinistra e i malumori nel PD per il metodo troppo decisivo applicato dal nuovo sindaco. Nessuna partita iva al governo della città più produttiva del Medio Friuli. Sabato prima riunione di giunta.