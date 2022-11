PasianoPantano Exxx…Polzive!!! Il comune alle porte di Udine s’inguaia con gli allagamenti. Esposto in Procura da parte di un Comitato cittadino.

La Procura di Udine dovrà decidere in questi giorni sugli sviluppi in merito a un esposto-denuncia presentato negli uffici di via Lovaria riguardo disservizi più volte segnalati rispetto al malfunzionamento della rete fognaria di via Cristoforo Colombo a Pasian di Prato. Daniel Temresian, membro del “Comitato cittadino per la tutela della salute” accusa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Pozzo e dal vice Ivan Del Forno di aver colpevolmente ignorato i continui solleciti (il primo di data 27 novembre 2020) presentati in comune dal residente che continua a subire ingentissimi danni ogni qualvolta si verificano delle abbondanti precipitazioni. Le cause, secondo l’esponente del “Comitato cittadino per la tutela della salute” sono riconducibili, dopo attente perizie compiute da professionisti da lui stesso incaricati, alla rete fognaria inadeguata che provoca continui allagamenti in tutto lo scantinato. I danni sono ingentissimi. Lo stesso personale incaricato del comune ha verificato ed accertato i danni, ma nessuno è intervenuto. La Procura ha aperto un fascicolo. La denuncia è rivolta, oltre che all’amministrazione comunale di Pasian di Prato, anche al Cafc per “non aver dato risoluzione ai disservizi denunciati”. La segnalazione è stata inviata al Prefetto. Ironia della sorte il Comune ha avviato i lavori di rifacimento della fognatura di via Orientale da parte del gestore della rete CAFC SPA.