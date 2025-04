PapaBergoglio Exxx…Polzive!!! La comunità ebraica di Trieste: “E’ stato un papa molto problematico”. Patuanelli (5Stelle) accusa il rabbino Meloni.

“E’ stato un papa estremamente problematico per il mondo ebraico. E’ un papa che ha risvegliato certe estensioni nel rapporto tra ebraismo e cristianesimo di cui abbiamo risentito molto, soprattutto dopo il 7 ottobre, nelle sue prese di posizione”. Lo ha detto alla Tgr Rai del Fvg Alexander Meloni, rabbino capo della comunità ebraica di Trieste, commentando la figura di papa Francesco. “Anche se devo dire che il suo ultimo intervento, quello che ha fatto ieri, l’ho percepito come una presa di coscienza che si era addentrato in un cammino pericoloso”, ha concluso.

“Questi sono i giorni in cui si celebra un grande uomo senza alcuna distinzione”. Lo scrive in una nota il capogruppo al Senato del M5S Stefano Patuanelli, riferendosi alle dichiarazioni rilasciate ieri dal rabbino capo di Trieste Alexander Meloni, molto critico nei confronti del Papa.