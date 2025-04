PapaBergoglio Exxx…Polzive!!! E’ del NordEst l’area più rappresentativa al Conclave che eleggerà il successore del Pontefice che ci ricordava De André. Il vicentino Parolin favorito alla successione.

Secondo le agenzie, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin è fra i più quotati. I cardinali che entreranno in conclave sono 4: i veronesi Mario Zenari e Claudio Gugerotti; i vicentini Pietro Parolin e Fabio Baggio. Parolin, fedele collaboratore di Bergoglio, viene da tempo indicato come possibile candidato alla successione anche se in ogni suo atto mantiene la riservatezza che fu di Papa Luciani. Parolin ha 70 anni, è nato a Schiavon il 17 gennaio 1955. L’età giusta. Potrebbe essere la scelta italiana che consolida il magistero bergogliano, cercando di mediare con le posizioni cosiddette conservatrici, specie in tema di famiglia e di diritti civili. Prete dal 1980, Parolin è figlio di un negoziante di ferramenta e di una maestra. È stato nunzio in Nigeria, Messico, Venezuela, e per più anni ha svolto molteplici servizi in Segreteria di Stato. Sembrava destinato a Venezia, come patriarca, quando invece Papa Francesco lo ha voluto come suo braccio destro al vertice della segreteria di Stato; aveva solo 59 anni.