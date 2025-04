PoltroneDiStagione Exxx…Polzive!!! Nella nuova tornata di nomine Meloni infila l’ex sindaco di Campoformido (Lega) in Italgas.

Lo riporta il sito “Dagospia” che compie una lunga carellata sulle nomine più importanti decise dal Governo Meloni e i suoi seguaci. Si parte da Fincantieri. “Tra i sette candidati di Cdp c’è l’assessora al bilancio del Comune di Valdobbiadene (Treviso), Mariachiara Geronazzo, commercialista in quota Lega, è stata nominata dal presidente del Veneto Luca Zaia. In quota FdI Emilio Scalfarotto, capo segreteria tecnica del sottosegretario al Programma, Giovanbattista Fazzolari. Per ciò che riguarda Italgas, tra gli altri candidati si leggono i nomi di Costanza Bianchini, avvocato ligure, gestisce uno stabilimento balneare a Sarzana, responsabile turismo balneare e concessioni demaniali di Fdi, non eletta nel 2022 alla Camera. Per la Lega c’è Erika Furlani, ex sindaco di Campoformido (Udine) nel 2019-2024″, sconfitta alle ultime comunali da Massimiliano Petri. Salvati i trombati.