CalcioMarcioExxx…Polzive!!! La sospensione delle partite di Serie A ci riporta allo stato etico: Il peccato diventa reato.

Questo è lo striscione apparso in rete ed esposto dagli ultras dell’Udinese calcio. Si fa riferimento alla sospensione delle partite per onorare la morte del Pontefice in accordo con la Federazione del Gioco a calcio di Serie A. E non influisce certo con le istituzioni. Diverso e più profondo è l’interrogativo che appare sullo striscione. “Ma giocare domenica (lutto) è reato?”. E qui scatta il principio fondamentale in cui lo Stato è (dovrebbe essere) neutrale, se no diventa Stato etico e confonde il peccato col reato. Così lo Stato etico entra di forza nella vita dei privati, proponendo modelli assoluti da seguire ordinatamente, scardinando il sistema sociale che si trova alla mercé del pensiero unico.