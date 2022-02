PantanoFriulano Exxx…Polzive!!! Figuracce da urlo per la Polizia Locale: Ispezioni a tappeto sul GreenPass. Un loro comandante pizzicato senza certificato valido. Interrogazione a Pagnacco (Ud).

Delirio punitivo da parte della Polizia Locale di Udine contro gli ambulanti del mercato di Viale Vat sabato scorso. Sono state impiegate ben due pattuglie di vigili per controllare la regolarità del green pass agli ambulanti. “Il Giornale di Udine” ha pubblicato il resoconto delle ispezioni e le sanzioni. Ad alcuni esercenti è stato impedito di svolgere l’attività di commercio per aver omesso di esibire il documento e sono stati diffidati per motivi di salute pubblica. Si è così creato un forte disappunto fra i commercianti che sono rimasti storditi dalle modalità militaresche con cui sono intervenuti gli agenti. E l’episodio ha fatto esplodere una piega politica: Salvini difende l’impresa, l’assessore leghista Ciani (delegato alla sicurezza) la bastona. Così va a Udine. ma il capitombolo della Polizia Locale è clamoroso per via dell’episodio accaduto qualche settimana fa a Pasian di Prato (Ud). Michele Mansutti, comandante della Polizia Locale di Pagnacco, Martignacco e Pasian è stato beccato senza Green Pass valido in un locale pubblico. L’episodio ha scatenato le ire dei cittadini che si sono chiesti come mai un comandante di polizia locale abbia potuto trovarsi in quella spiacevole situazione. Come mai? Forse non si era vaccinato? Per questo motivo il caso finirà sui banchi del consiglio comunale di Pagnacco dove il gruppo “Alternativa Democratica” presenterà un’interrogazione al vice sindaco Laura Sandruvi per fare chiarezza sull’episodio che coinvolge ben 3 comuni. Anche nel caso di Pasian di Prato l’assessore alla sicurezza è il leghista Del Forno, segretario particolare dell’assessore regionale Barbara Zilli. E, guarda caso, l’addetta di segretaria è la vice sindaca di Pagnacco Sandruvi. Un plotone di esecuzione contro l’impresa timbrato Lega per Salvini Premier del Friuli Venezia Giulia.