CaligoElettoraleExxx…Polzive!!! Giorgia Meloni chiede un “chiarimento politico”. Incrinato il rapporto con la Lega. A Codroipo sono in corso le grandi manovre per un governo modello Draghi.

Anche oggi la leader di Fratelli d’Italia ha ribadito che “un chiarimento serve” (vedi Corriere e Repubblica). “Ma – ha proseguito la leader di Fratelli d’Italia – se si hanno alleati che in molte occasioni prediligono l’alleanza di governo con Pd e M5S è un problema di posizionamento politico“. Un chiaro riferimento, quello di Meloni, ai primi segnali di una possibile alleanza (esempio della Sicilia dove Forza Italia ha scaricato Musumeci), tra gli azzurri e il Pd. Tradotto in friulano: centrodestra evaporato.

Va da sé che le schegge meloniane hanno raggiunto, in un battibaleno, il cuore Friuli dove la partita di Codroipo sta assumendo una dimensione di alto significato politico. Secondo i rimbalzi provenienti dalle Risorgive e dagli ambienti della Polisportiva, ci sono tutte le condizioni per superare i vecchi schemi tradizionali e concepire, o trasportare a Codroipo, il modello di governo Draghi. A partire dall’alleanza di governo. In questa circostanza, la presenza di Fratelli d’Italia a Codroipo, pilotata dal sindaco Marchetti è fuori dai giochi, esclusa dalla rivoluzionaria piattaforma. Lo dimostrano le spie che si sono accese la settimana scorsa con la serie di incontri a zig-zag nel Medio dove i meloniani non sono mai stati invitati: il vertice di Forza Italia; il trilaterale del “Nodo” convocato dal diplomatico Facchini, con Canciani e Nardini; la vivacità delle civiche riconducibili a Enrico Valoppi e Thierry Snaidero e l’irrequieta galassia centrista timbrata da Fulvio Zamparini che comprende anche il gruppo di “Noi con l’Italia” di Renzo Tondo. Non sono escluse incursioni su altri poli, come non è esclusa una frattura nel gruppo leghista codroipese: Il vice sindaco Zoratti potrebbe diventare il jolly di Marchetti da calare alle prossime elezioni. Un operazione spregiudicata studiata a tavolino per mettere in difficoltà il centrodestra e una parte della Lega che punta sul candidato sindaco incoronato dal gruppo di Bozzini. Che non è Zoratti.

A Codroipo il partito di Fedriga è lacerato e lo dimostra una recente riunione in cui l’onorevole Daniele Moschioni è stato costretto ad abbandonare l’incontro. Da una parte la corrente del referente della Lega Ezio Bozzini, dall’altra quella del vice sindaco Zoratti. Tutto è pronto per un’amministrazionemodello Draghi a Codroipo.