FallimentoVidoni Exxx…Polzive!!! Il Tribunale di Udine condanna Franco Soldati, Giuliano e Marco Vidoni per bancarotta. Le voragini di Flaibano e Pordenone.

Il Tribunale di Udine ha condannato Franco Soldati, presidente dell’impresa di costruzioni di Tavagnacco a un anno e sei mesi, mentre gli amministratori Giuliano e Marco Vidoni a due anni ciascuno. Sono stati riconosciuti colpevoli dei reati legati al fallimento nel 2016 dell’impresa di costruzioni di Tavagnacco. I giudici hanno accordato a Marco Vidoni e a Soldati la sospensione condizionale della pena. Gli imputati sono stati assolti con formula piena dai reati più gravi, ovvero bancarotta distrattiva per quasi 7 milioni e falso in bilancio. La pubblica accusa aveva chiesto condanne a 11 anni di reclusione. Le vicende della Vidoni Spa risalgono al 2019 quando il giudice Paolo Milocco aveva inflitto un anno di reclusione, pena sospesa, al presidente Franco Soldati e a Marco Vidoni, consigliere del consiglio di gestione, per l’omesso versamento dell’Iva relativo al periodo d’imposta 2014 dell’impresa di costruzioni Vidoni spa e della sua partecipata Firmo-Sibari per complessivi 2.143.753 euro. Nel 2011 la Vidoni Spa si era aggiudicata l’appalto per la realizzazione del parcheggio di piazza primo maggio a Udine. Importo iniziale di 9 milioni e 350 mila euri poi lievitati a 13 milioni. La Vidoni aveva ottenuto i lavori della circonvallazione sud di Pordenone. Poi è intervenuto il fallimento e Serracchiani è stata costretta a revocare l’appalto. Formidabile il bidone tirato al comune di Flaibano, frazione San Odorico. Le parti avevano firmato un accordo per la coltivazione di una cava con estrazione di 2.290.500 metri cubi di ghiaia, investimento dai 6 ai 10 milioni. Agli uffici preposti, come espressioni di riconoscenza da parte di Fabbro e della ditta, era stata proposto un beneficio economico di circa 6 milioni spalmati in 9 anni di lavori. «Il materiale ghiaioso – spiegava Soldati – sarà usato nei vari cantieri Vidoni».Il comune non ha visto un boro.