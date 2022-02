LetameFriuli Exxx…Polzive!!! La Ri-Partenza vista dagli industriali di Agrusti: Taroccato lo statuto del Consorzio Ponte Rosso per sistemare l’amico Gerolin

Friuli irriconoscibile, sfasciato, infettato dai ducetti confindustriali che non vogliono intralci sul loro cammino, come nel caso Kronospan. Mercoledì 16 febbraio a Roveredo in Piano (Pn) si terrà una “Tavola Rotonda” dall’altisonante titolo “ri-partenza”. Fra i partecipanti, spiccano i nomi di Agrusti, arrestato nel ’94 a Roma e del presidente del consiglio regionale PM Zanin che si era autoassunto come direttore nella partecipata comunale Mtf di Lignano. Sono loro gli esempi clamorosi della Next Generation a Nord Est. Per capire come funziona l’industria sotto il loro controllo basti pensare all’episodio del taroccamento dello statuto del Consorzio Ponte Rosso di San Vito. Perché è stato modificato il documento nella parte dei requisiti richiesti per svolgere l’incarico di direttore generale? “La Carta” prima delle modifiche, prevedeva che “per l’accesso al posto di direttore generale è richiesto il possesso del diploma di laurea in discipline tecniche od economiche, oppure esperienza quinquennale in incarichi di pari livello…”. Nel 2017 le prescrizioni relative ai requisiti del “Direttore” sono state state sostanzialmente modificate nella parte in cui si richiede il titolo di studio. Al posto della laurea viene richiesta una generica e “approfondita conoscenza della normativa regionale”. Perché è stato taroccato lo statuto? Chi si voleva sistemare? Perché è stata cancellata anche la parte in cui si richiede una selezione ad evidenza pubblica? La risposta è semplice. Le caratteristiche delle modifiche vestono perfettamente la sagoma di Daniele Gerolin che diventerà, di lì a poco, direttore generale. Sul punto, i consiglieri comunali Scodeller e Collarile avevano inviato una segnalazione alla Corte dei Conti per contestare l’illecito della doppia mesata: consigliere regionale e dipendente del Consorzio. E’ questo l’esempio da trasmettere alla Next Generation industriale?

In quanto al presidente (lo è stato fino al 31/12), Renato Mascherin è espressione di Confindustria Alto Adriatico il cui presidente è maniacalmente vicino alla Kronospan. Per avviare il progetto d’intossicazione della bassa pordenonese, il ducetto deve disporre degli incastri d’ordinanza, ovvero i i caporali di giornata che sono: il direttore, il presidente e il sindaco di San Vito. Come appendice, uno statuto taroccato a fare da guida alla “Next Generation”.