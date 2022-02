CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! A Cervignano il presidente Friulab Candotto si offre al centrodestra ancora inceppato. Mercoledì a Lignano riservatissimo vertice trilaterale.

Bassa friulana in subbuglio per le imminenti scadenze elettorali delle amministrative. Soprattutto nei due centri più significativi del territorio: Cervignano e Lignano. In ambedue i comuni i sindaci uscenti non possono più ricandidarsi. Elemento non trascurabile a Cervignano dove il centrodestra si trova nella felice condizione di tentare il colpaccio se solo riuscisse ad individuare il petalo giusto nella rosa dei nomi. Dopo il dietrofront di Alberto Rigotto, il professionista proposto da Fratelli d’Italia, si è ripiegato su Andrea Balducci, già consigliere comunale nei primi anni 2000. Al delfino di Rigotto, si è aggiunta, qualche giorno fa e nei quartieri alti del centrodestra locale, anche un’offerta da parte del consigliere di maggioranza Giancarlo Candotto, presidente di Friulab. La coalizione viaggia a vista e bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di capire quale sarà la scelta dei vertici del centrodestra nella roccaforte gramsciana della Bassa Friulana. In ogni caso le prime screpolature sui nomi sono già evidenti.

In quanto a Lignano il centrodestra appare sostanzialmente unito. L’attivismo della Lega con Bosello porta a pensare che sia il partito di Fedriga a voler dare le carte in Adriatico. Mercoledì 16 è previsto un vertice trilaterale a Riviera: Forza Italia e Fratelli d’Italia ascolteranno il resoconto della Lega sui due incontri che precederanno la riunione. Uno, quello di stasera, in cui la leghista Jessica Bezzan è stata incaricata di contattare i rappresentati di Fratelli d’Italia (Falcone) e di Forza Italia (Teghil). A margine l’esponente del Carroccio s’incontrerà con il gruppo di “Pensieri liberi” di Vico Meroi e quello di “Io Vivo Qui” di Trabalza. L’altro quello di domani sera dove la Lega terrà un vertice di partito con Codromaz, Bosello, Bezzan e una ventina di iscritti. Nomi per ora non se ne fanno anche se da più parti corre voce che vi siano buone convergenze su Manuel Rodeano. Il presidente di Lisagest potrebbe essere il candidato come le maggiori caratteristiche. Ma a Lignano i marosi sono frequenti e bisognerà fare i conti con le ambizioni di Brini, Del Zotto, La Placa e le compensazioni partitiche con gli altri comuni.