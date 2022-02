LetameFriuli Exxx…Polzive!!! La Net di Fontanini-Olivotto senza direttore e nelle mani dei volontari. Perchè pagare un disservizio? A Muggia abbandonano il porta-porta.

Dopo le dimissioni del direttore Massimo Fuccaro, la condanna dell’ex presidente Mario Raggi, la rinuncia all’ultimo secondo del vincitore del precedente concorso Stefano Gambetti, la Net, governata dall’impresentabile delegata all’ambiente, Silvana Olivotto (Fratelli d’Italia) si ritrova senza direttore. Anche il vincitore dell’ultimo concorso per l’incarico di direttore generale istruito dal nuovo CDA presieduto da Luisa De Marco, ha rinunciato, si tratta di Marco Colloredo. Tuttavia, nel periodo intercorso tra Fuccaro e la nuova, inaspettata rinuncia di Colloredo, si è celebrata una teoria di figure di merda impressionanti. Con le dimissioni da presidente del Cda di Mario Raggi, Fontanini e Laudicina avevano tentato di portare a Udine il commercialista Camilotti. Le incompatibilità con EXE, cui i due leghisti udinesi non ricordavano nemmeno che il professionista fosse il commissario liquidatore, hanno pregiudicato la formalizzazione dell’incarico. Nel frattempo la supplenza della direzione della Net è stata affidata, in modo rocambolesco al perito industriale Marco Botosso. Il nuovo CDA, presieduto da Luisa De Marco, aveva avviato le operazioni di ricerca di un nuovo direttore lo scorso dicembre. Le prime selezioni degli aspiranti vennero svolte da un’azienda privata, la “Quadra Research” Srl con sede a Udine in via Giovanni Paolo II. La rosa dei candidati inviata alla Net era di 13 aspiranti, poi ridotta a 5. Il primo, Marco Colloredo ha rinunciato all’incarico. La Net spa e i circa 60 comuni soci della compagine la cui maggiorana è detenuta dal comune di Udine, è senza guida tecnica. E’ sostenuta solo dai volontari che sopperiscono al disservizio dell’azienda. Ad incasinare ulteriormente la vicenda direttore e Cda, resta aperta la questione del porta a porta. Una scelta ideologica di Fontanin respinta recentemente dal sindaco leghista di Muggia, Paolo Polidori.