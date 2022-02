GradoCaligo Exxx…Polzive!!! Fulminato l’esperimento gradese degli ex dirigenti. I lagunari hanno pronte le forche. Elisa Polo annuncia l’affidamento della comunicazione a Il Piccolo.

La notizia, pur essendo di livello nazionale, è stata tenuta ben nascosta. Ma c’hanno pensato i manigoldi della rete a diffonderne i dettagli: Elisa Polo, la consigliera comunale di Forza Italia e memoria storica delle vicende isolane, ha annunciato, durante l’ultimo e sbalestrato consiglio comunale di sabato mattina, che la comunicazione ufficiale della maggioranza è stata affidata al quotidiano “Il Piccolo” di Trieste, gruppo Exor. Il quotidiano locale più letto del circondario, diventa il ventriloquo di una parte politica. E gli effetti si sono visti nel resoconto confezionato per gli allocchi lettori ieri mattina rispetto al clamoroso capitombolo della maggioranza Kovasch-Danese-Senatrice capitato in consiglio comunale. Dopo il terzo consiglio, la maggioranza è andata sotto causa mancanza numero legale, ma il giornale si è ben guardato da riportare le ragioni dell’uscita dall’aula dei consiglieri di minoranza, anzi. L’amplificatore cartaceo di Kovatsch-Danese-Senatrice ha pescato il jolly Elisa Polo per accusare la minoranza di aver colto i casini di Danese sugli ormeggi per ottenere la sfiducia (politica) dell’assessore esterno spedito in laguna da Trieste. A questo disordine amministrativo si è aggiunto quello interno alla maggioranza. Un petardo che, spurgato dal dato tecnico (il regolamento sugli ormeggi elaborato dall’assessore), è esploso in tutta la sua potenza politica attorno alla figura del vicerè Dario Danese, titolare di urbanistica, edilizia, lavori pubblici e gestione del patrimonio. A Riccardo Ronchiato, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, non sono piaciute le sue osservazioni sulla situazione degli uffici comunali. Diverso invece il giudizio di Elisa Polo di Forza Italia che ha apprezzato il contenuto. Maggioranza ormai all’aceto.

Oltre alle gravissime difficoltà incontrate nel pilotaggio della baracca in questi primi mesi di governo, si aggiunge la frattura fra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Nessun problema, ci pensa la stampa di regime a somministrare il Maalox ai lagunari.