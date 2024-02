PalloneD’Oro Exxx…Polzive!!! Il Codroipo si aggiudica il derby del Medio Friuli. Asfaltato il FlaibanoRive per due a zero. Il mister Franti annuncia: “Se guardo a dov’era la squadra all’inizio del campionato, col risultato di oggi possiamo puntare in alto”. Pubblico in delirio sugli spalti.

Due gol secchi (Matteo Battaino e Nicola Tonizzo), come due rasoiate che arano le distese delle Risorgive del Medio Friuli. Si è disputato ieri pomeriggio a Codroipo il derby del Medio Friuli fra la squadra di casa e il Flaibano-Rives. Incontro valido per il campionato di eccellenza e dove il Codroipo era chiamato a un test decisivo per capire fino a che punto può spingersi una squadra che aveva iniziato il torneo con il piede sbagliato. Da ricordare che il FlaibanoRives non perdeva dal mese di novembre ed è stata l’unica squadra a battere per 5 a 2 i fuoriclasse del Brian Lignano. In ogni caso, dopo la falsa partenza iniziale, la reazione del Codroipo è stata fulminea dopo che i dirigenti della squadra del Medio Friuli hanno deciso di affidare la direzione tecnica a Fabio Franti. Ma il vero protagonista di ieri è stato il pubblico che si è esibito in cori e costumi come in una vera e propria torcida brasilera. Anche se il mister Franti assicura che la squadra farà faville, il Codroipo un campionato lo ha già vinto: quello dell’ospitalità e della qualità dell’esclusivissimo Sporting Bistrot. E’ il luogo dove ospiti e padroni di casa si rasserenano gli animi, commentano allegramente il dopo partita e i meridiani disegnati sul campo dalle proprie squadre. Se vuoi capire perché un latteria di tre mesi del Medio Friuli dà del filo da torcere al dop di Saint-Nectare devi accedere all’esclusivo Sporting Bistrot. Combinazioni complicate come quelle degli schemi calcistici.