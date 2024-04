OvoviaCiceria Exxx…Polzive!!! Scontro frontale Regione-Comune di Trieste sugli uccelli. La funivia taglia a metà il bosco. Bocciata la valutazione di secondo livello. L’Università di Udine incaricata, per 57 mila euri, di predisporre il 3° livello per salvare progetto e bestie.

Il progetto richiede un investimento di circa 63 milioni di euri. Ovovia, pena infinìa. Il tratto di bosco che dovrebbe venire “tagliato” per fare spazio al corridoio dove passa il casselotto volante è al centro di valutazioni da parte degli uffici della Regione. Il progetto prevede di collegare la zona del porto nuovo con l’altopiano del Carso. Il tragitto è tarato per due tratte e quattro stazioni. Il comune di Trieste è stato costretto ad affidare direttamente al Dipartimento di Scienze Animali dell’Università di Udine, per 57 mila euri, il supporto alla Valutazione di Incidenza di livello III di una Variante destinata a mettere in pratica misure di mitigazione ambientale dopo che la regione aveva bocciato quella di II livello. Non sono state ancora trovate valide alternative ai danni ambientali che l’opera provoca nelle zone protette da Natura 2000. La Valutazione di Incidenza la deve rilasciare la Regione Fvg e il comune ha chiesto all’Università di Udine il supporto tecnico per scongiurare il pericolo di una nuova bocciatura. Si corre anche il rischio che possa intervenire la Commissione Europea. Intanto il comune ha sborsato 57 mila euri per il supporto al documento, poi si dovrà gestire il nuovo habitat delle bestie che, trasferito, impegnerà la cifra presunta di 135 mila euri. Voragine a voragine. La determina del comune del novembre scorso è chiara: “Il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2013 designa quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 24 siti della regione Friuli Venezia Giulia, gia’ proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Un anno fa il Comune di Trieste aveva chiesto l’attivazione della valutazione di incidenza appropriata di livello II della variante al Piano regolatore Generale Comunale che si e’ conclusa negativamente. Il comune ha ritenuto di avviare l’apertura di un procedimento di Valutazione di Incidenza di III livello. Salvare l’habitat, gli animali e il sito Natura 2000. I punti di crisi non sono marginali. Il Pnrr che ha finanziato l’opera con 48 milioni di euri, prescrive che i progetti non devono arrecare danno all’ambiente. Il costo di gestione del trasporto panoramico sul golfo con vista sulla Ciociaria, si aggira attorno ai 3milioni e mezzo di euri l’anno.