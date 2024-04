CroceMonteCroce Exxx…Polzive!!! Mazzolini come il podestà: Con le 5.000 preferenze che ho preso in Alto Friuli, posso decidere: voglio il tunnel. Bocciato da Amirante e Gruber. Il consigliere regionale Mentil: Ipotesi fantasiose.

Quella di ieri, giovedì, è stata una seduta di commissione consiliare ad alta temperatura. Tema spigoloso e decisivo per l’Alta Carnia, quello del passo di Monte Croce carnico. Il tarvisiano Mazzolini tiene il punto sull’idea del tunnel. Anzi la ribadisce ricordando ai presenti che: “Ho preso 5.000 preferenze e quassù posso fare quello che voglio”. Non ha avuto pietà nemmeno per l’ingegner Diego Carpenedo che aveva espresso qualche riserva sull’ipotesi. Tutti bocciano il progetto. Il consigliere del Pd Massimo Mentil osserva: «Su ipotesi fantasiose e di fatto non attuabili, come quella del tunnel, prima di proporle andrebbero fatte verifiche geologiche, valutando costi e tempi. E da parte della Giunta sarebbe apprezzabile si evitassero abili equilibrismi nel tentativo di non smentire le affermazioni provenienti dal centrodestra sull’ipotesi di un tunnel che la Carinzia ha già scartato. La sofferenza che la valle del But sta vivendo a causa della frana, con un isolamento sociale ed economico – osserva Mentil – è senza precedenti. È fondamentale procedere con assoluta urgenza al ripristino dell’attuale tratto e poi lavorare, nel medio e lungo periodo, alla soluzione definitiva. Le Ipotesi fantasiose e non attuabili andrebbero evitate». Da segnalare il vertice di ieri a Mauthen con l’assessora Amirante e il vice presidente della carinzia Gruber: L’esponente della giunta Fedriga, ringraziando Gruber per il confronto, ha confermato che il progetto di Anas sarà condiviso con il gruppo di lavoro Friuli Venezia Giulia-Carinzia e ha ribadito come «in questi mesi sia stata compiuta un’indagine geologica dettagliata, necessaria a comprendere come realizzare le opere di messa in sicurezza dell’intera zona interessata dallo smottamento. Verranno infatti demoliti i tratti che potrebbero essere soggetti a ulteriori crolli e installate reti anticaduta, di modo da avere ampi margini di sicurezza, inoltre sarà installato un sistema di monitoraggio e preallarme dell’intero sito per avere un quadro costante della situazione». L’assessore ha inoltre confermato che «la Regione sta valutando di realizzare anche una strada forestale come opera di supporto nel solo caso di emergenza», ma ha sottolineato che «quest’ultima si troverebbe a valle dell’attuale frana e quindi è prima di tutto necessario mettere in sicurezza il tratto interessato dallo smottamento». Nessun riferimento al tunnel ideato dal podestà.