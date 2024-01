FolliaOvovia Exxx…Polzive!!! Francesco Russo sgancia la bomba: Dipiazza ha nascosto ai cittadini il parere negativo di due massimi comitati scientifici del Ministero. Progetto bocciato. Dica la verità sul bidone da 64 milioni di euri. Paga Pantalone.

Il consigliere comunale Francesco Russo ha rivelato ieri a Trieste clamorosi retroscena rispetto al progetto ovovia. Ha reso noto di possedere documenti riservatissimi riguardo il parere di due Comitati scientifici del Governo relativamente al progetto da 64 milioni di euri.

«L’ovovia proposta dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha ricevuto una sonora bocciatura da parte dei consulenti del Governo e questo il primo cittadino lo sapeva. Ha tuttavia preferito tacere e nascondere questo fatto determinante ai suoi cittadini». Lo ha detto ieri il consigliere comunale e regionale, Francesco Russo (Pd) in conferenza stampa durante la quale ha presentato documenti inediti «che testimoniano la sostanziale bocciatura da parte del Governo del progetto dell’ovovia sostenuto dalla Giunta comunale di Trieste e da quella regionale. Attraverso un accesso agli atti – osserva l’esponente dem – ho potuto visionare i documenti che i due massimi comitati scientifici del ministero della Cultura hanno elaborato sull’ovovia. Il risultato è incredibile, anche se molto simile a quello che abbiamo continuato a dire in questi due anni: una bocciatura totale dell’ovovia soprattutto per quanto riguarda la sua compatibilità con Porto Vecchio. Viene detto che non ci possono essere piloni, non ci possono essere cabine e anche le stazioni di arrivo e di partenza non sono compatibili con quel complesso architettonico, e che c’è un grave problema di tipo ambientale. Non lo dice il Centrosinistra, non lo dicono i comitati, lo dicono i maggiori esperti nazionali che sono i consulenti diretti del ministro Sangiuliano che in qualche maniera è obbligato a tener conto di queste segnalazioni», continua Russo. «Dico al sindaco Dipiazza che è venuta l’ora di raccontare la verità, perché lui sapeva, aveva già questi documenti da ottobre dello scorso anno e li ha tenuti nascosti a noi e ai cittadini. Oggi prendiamo atto che è chiusa definitivamente la vicenda dell’ovovia, così come era stata proposta. C’è inoltre una cosa interessante: il ministero parla esplicitamente di un’alternativa. Parla del tram come di un’alternativa da realizzare in Porto Vecchio. Questo – conclude il consigliere – credo sia il modo per evitare di perdere i 64 milioni che altrimenti sarebbero una grandissima responsabilità del sindaco di Trieste e della sua Giunta». Come si sa, anche il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, è contrario all’opera fortemente voluta dal Comune di Trieste e al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Eviti il ministro Sangiuliano – così Sgarbi – di contrastare la posizione corretta, coerente e logica del Sovrintendente Pessina in merito alla assurda proposta di una cabinovia nel porto vecchio da me fatto utilmente vincolare 22 anni fa per salvarlo dalla distruzione». Per l’assessore Elisa Lodi, i documenti di Russo sono pareri consultivi, già rivisti dopo un confronto.