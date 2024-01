OndaElettorale Exxx…Polzive!!! Via libera del Governo: voto amministrative ed europee sabato 8 e domenica 9 giugno. Nessun limite di mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Terzo mandato fino a 15mila. Riflessi in Friuli VG.

E’ molto probabile che l’onda del Consiglio dei Ministri raggiunga anche il Friuli e offra il pretesto per rivedere la questione del limite dei mandati per i sindaci e l’eventuale election day europee-amministrative. Il Governo col “decreto elezioni” ha stabilito la data delle elezioni europee ed amministrative: si vota il sabato e la domenica. Ma la vera novità è rappresentata dal provvedimento che prevede la rimozione del limite del numero di mandati per i sindaci dei comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni fino a 15mila abitanti. Un “assist” formidabile per il Friuli VG che detiene la potestà primaria in termini di elettorali. Si allineerà al Governo? oppure, sul limite dei mandati apporterà le modifiche che tanto ingolosiscono gli amministratori? Per esempio il terzo mandato per i sindaci dei comuni oltre i 15mila abitanti, Capoluoghi di provincia compresi.