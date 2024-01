IoSòCervignano Exxx…Polzive!!! Il Marchese del Grillo resiste nella Bassa Friulana. Sindaco e assessore alla vigilanza (in Jaguar) parcheggiano aggratis negli stalli riservati ai mezzi comunali. I cittadini li pitturano.

Dicono che gli amministratori, votati dai cittadini, dovrebbero dare il buon esempio. Rappresentano la comunità e sarebbe consigliabile, per loro, che mantenessero un profilo decoroso e dignitoso della carica che rivestono. Serracchiani aveva fatto distribuire un vademecum molto istruttivo che raccomandava prudenza con l’alterità contagiosa del Marchese del Grillo: “Io sò io e voi nun siete un cazzo”. Tentazione irresistibile che ha stregato il sindaco Andrea Balducci (sua la Nissan) e l’assessore alla sicurezza e alla Polizia Locale Giovanni Di Meglio (Jaguar). I cittadini hanno fotografato le loro auto parcheggiate in Vicolo del Forno a due passi dal municipio negli stalli riservati ai mezzi comunali. Ieri pomeriggio c’era giunta e per evitare la gabola del parcheggio a pagamento sindaco e assessore hanno escogitato ed esaltato il teorema del Marchese del Grillo. I canoni delle furbate e di una “rapina” di 80 centesimi, il costo del parcheggio. Cupo il palazzo dei barboni.