MaignànBaccàn Exxx…Polzive!!! Clamorosi retroscena sul fattaccio udinese. Un testimone: Il portiere voleva “coprire” i milanisti che stavano danneggiando i seggiolini e tiravano fumogeni dalla curva ospite. Fra i 5 individuati per i cori anche un’educatrice con simpatie per Schlein. Non si placano le critiche per la proposta della cittadinanza onoraria al milanista. Pittioni: assurdo.

Man mano che passano le ore spuntano retroscena clamorosi sul caso Maignàn, il portiere del Milan che sabato scorso è stato vittima di insulti ripetuti da alcuni tifosi dell’udinese nel corso del primo tempo. Dopo pochi giorni sono stati identificati. C’è anche una donna fra i segnalati, un’educatrice che si occupa di sociale ed è una sostenitrice di Elly Schlein. Ma la vera novità è rappresentata da un professionista che si trovava allo stadio proprio sabato sera. Questo il suo racconto:

“Non tifo nessuna squadra di calcio; a parte il compianto Pordenone, squadra della mia città e per la quale ho lavorato per una dozzina di anni (…). Da pordenonese, la lingua friulana che si parla a qualche chilometro da casa mia mi è tuttavia incomprensibile; ritengo che alle orecchie di un francese, per quanto conosca bene l’italiano, la lingua friulana dura e spigolosa con le sue parole tronche appaia simile a qualche verso animale; la squadra di casa, non me ne intendo, ma credo sia quella col maggior numero di giocatori di colore in Italia; ieri sera ero a Udine, non per lavoro, ma con la macchina fotografica al collo e libero di muovermi fino a bordo campo, esclusa l’area riservata ai media; prima situazione: proprio quando la tifoseria ospite inizia a lanciare torce e incendiare seggiolini, il portiere ospite richiama l’attenzione di arbitro e procura federale lamentando insulti razzisti; se qualche tifoso di casa, alterato da qualche birra, ha lanciato insulti contro la curva avversaria che stava danneggiando lo stadio potrei comprenderlo, anche se non giustificarlo. Seconda situazione: nuovo lancio di fumogeni e incendio di seggiolini e carte nella curva ospite; ancora il portiere esce dal campo lamentando insulti razzisti; la squadra ospite rientra negli spogliatoi; in alto, sopra la tribuna stampa e vicino alle telecamere, seduti vicino a me due giocatori ospiti non convocati (non so i nomi: uno italiano – fumatore anche – e un altro di colore coi capelli rasta) e tre membri dello staff, forse magazzinieri; nessuno di loro ha sentito cori e insulti e ha capito cosa stava succedendo (io ho pensato a un lancio di monetine); approfitto della interruzione per spostarmi sotto la curva di casa; intorno a me un paio di procuratori federali e alcuni agenti della questura in borghese, uno parla serenamente con uno dei capi ultras, l’altro al telefono per farsi sentire nel frastuono (ma io sono a tre metri e sento bene) urla dicendo che non c’è stato alcun coro razzista. La sequenza cronologica delle mie foto dall’alto mostra la correlazione tra gli incendi e la protesta del portiere; e la mia distanza dal portiere che avrebbe permesso a me e alle autorità di udire eventuali insulti razzisti. Se il portiere ospite ha voluto puntare il dito su un problema purtroppo gravissimo, quello dell’odio tra tifoserie e della discriminazione razziale o geografica, probabilmente ha sbagliato luogo, tempo e modalità”. La narrazione è potente e forse mette in evidenza tutte le perplessità che, fin da subito, sono emerse per il modo in cui è stato montato e si è sviluppato il caso. Ma davvero negli altri stadi non si sente un insulto verso un giocatore di una squadra avversaria? A chi la raccontate. Ma le polemiche non si limitano alle tifoserie e agli insulti, il carrozzone calcistico si sposta nelle istituzioni. Il sindaco di Udine vuole conferire la cittadinanza onoraria al portiere. L’opposizione si rifiuta. Una proposta divisiva che intossica ancor di più l’ambiente tant’è che il consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Pittioni liquida così la faccenda: «trovo assurda la proposta del Sindaco De Toni di conferire la cittadinanza al portiere del Milan, un professionista che, a mio avviso, non ha agito in modo professionale. Se scegli quella professione, devi essere in grado di gestire le critiche senza uscire dal campo, poi sarà compito dell’arbitro prendere le decisioni necessarie. Situazioni simili si verificheranno sempre, includendo anche critiche pesanti rivolte ad arbitri, giocatori e allenatori allora cosa facciamo chiudiamo gli stadi ??? Friulani cornuti e mazziati.