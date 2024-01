NoEuropa Exxx…Polzive!!! Trebbiatura planetaria sui candidati friulani alle europee. Lunedì a Udine i trattori scendono in pista. Partenza dallo stadio alle 9,30. I quattroruote raggiungeranno piazza Primo Maggio. No alla nuova Politica Agricola Comune.

Ieri sera a San Vito di Fagagna (agriturismo “Alle Ortensie”) c’è stato l’incontro definitivo per organizzare il corteo degli agricoltori friulani contro l’introduzione delle politiche comunitarie rispetto al settore agricolo. Ritrovo dei trattori nel piazzale dello stadio Friuli lunedì 29 gennaio alle ore 9,30. Da lì i mezzi raggiungeranno piazza Primo Maggio per il presidio che durerà tutta la mattinata. Le imprese agricole sono alla canna del gas e la loro situazione peggiorerà in seguito all’entrata in vigore definitiva, dopo le deroghe dello scorso anno, delle nuove disposizioni. Nessun europarlamentare friulano o veneto ha difeso la categoria. L’8 e il 9 giugno si vota per le europee e gli agricoltori fanno sapere che si ricorderanno degli “smemorati”. Per loro l’Europa, questa Europa, ha prodotto un danno incalcolabile. Il primo gennaio è entrata in vigore la nuova Politica Agricola Comune (Pac) e il legislatore, per lasciare il tempo agli agricoltori di “ambientarsi”, aveva previsto alcune deroghe che si sono sommate a quelle derivanti dalla difficile situazione geopolitica, con la guerra in Ucraina che aveva creato non poche tensioni sui mercati dei cereali. Nessuna di queste deroghe è stata confermata anche per il 2024. Il commissario europeo Wojciechowski ha infatti affermato che essendo il secondo anno di entrata in vigore gli agricoltori dovrebbero ormai essere a conoscenza dei nuovi obblighi e che la situazione internazionale non è più quella del 2022. L’agricoltore è tenuto a cambiare la coltura seminata almeno una volta all’anno a livello di singola parcella.

È dunque vietata la monosuccessione: grano su grano o mais su mais. Deroghe permanenti riguardano il riso o gli agricoltori di montagna o quelli che operano in aree semiaride. Il primo anno utile di applicazione della Bcaa 7 è il 2024, quindi se ho seminato mais nel 2023 possono riseminarlo anche nel 2024, ma non nel 2025. Non potrò invece seminarlo nel 2024 se per l’anno 2023 ho chiesto di aderire all’Ecoschema 4. Il legislatore ha previsto, per le aziende seminative, l’obbligo di lasciare il 4% della superficie incolto, non produttivo. Rientrano in questo computo non solo i terreni coltivabili (come i terreni a riposo o le fasce tampone), ma anche boschi, laghetti, terrazzamenti, filari alberati, eccetera. Dal 2024 le aziende che vogliono ottenere il pagamento di base dovranno lasciare il 4% delle superfici non coltivato.