LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Sulla sede della Protezione Civile la maggioranza che guida Udine va in frantumi: sbrego Alleanza Verdi Sinistra-Pd. Travolti gli invasati dell’ambientalismo. Sì alla sede al Partidor voluta dal centrodestra.

Malgrado la maggioranza di De Toni, appena insediata, avesse accolto l’emendamento del consigliere Andrea Cunta sulla sede della Protezione Civile al Partidòr e inserito l’indicazione nelle linee programmatiche, coll’andare del tempo alcune posizioni in maggioranza si sono irrigidite. No assoluto alla sede delle squadra udinese nella zona del Partidor. Le vestali dell’ambientalismo e del consumo di suolo avevano sollevato un polverone in un arroventato consiglio comunale di fine novembre. Un terreno agricolo trasformato in zona edificabile per costruirvi la sede della Protezione Civile sarebbe stata una disgrazia al pari del Vaia. Occorre dire però che che sul verde, inteso come ambiente, il centrodestra non si era risparmiato. Per converso, se vogliamo parlare di suolo, il centrosinistra è ancora latitante sulla bonifica delle vecchia sede della Saf proprio nell’area Partidòr, un’area abbandonata e intossicata. Oggi però la maggioranza De Toni fa marcia indietro, si cosparge il capo di cenere e mette a terra la proposta del leghista Andrea Cunta. La giunta Fontanini aveva già acquistato il terreno e messo a bilancio l’impegno di spesa (4milioni di euri) per la realizzazione della nuova sede concordata e richiesta dai volontari per trasferirsi dalla sede ormai fatiscente di Piazza Unità d’Italia (ex pompieri) in quella nuova. La fuga in avanti di De Toni, oltre a confermare la bontà del progetto del centrodestra, ha spiazzato AlleanzaVerdiSinistra e alcuni consiglieri di maggioranza insofferenti alle scelte del sindaco sui nomi della giunta. Canossa-Udine.