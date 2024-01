BanzaiBudai Exxx…Polzive!!! Il fedelissimo di Salvini scavalca i Benito Remix in difesa degli agricoltori. Giovedì 1° febbraio arriva in Consiglio Regionale la sua mozione contro la monosuccessione colturale.

Commenta il consigliere leghista: «Ho voluto far risuonare un primo campanello d’allarme chiedendo che la Regione si attivi per prendere contatti con gli enti preposti per riconsiderare le decisioni in merito al divieto riguardante la monosuccessione colturale sullo stesso terreno per due anni consecutivi». Lunedì a Udine gli agricoltori friulani scenderanno in corteo contro le politiche restrittive dell’Europa; giovedì 1° febbraio cala in consiglio regionale Friuli VG una mozione firmata dal consigliere regionale Alberto Budai (presidente della 4a commissione) riguardante le politiche europee contro gli agricoltori. Il leghista osserva: «In queste settimane in Europa abbiamo assistito a diverse manifestazioni di protesta da parte degli agricoltori, stanchi e esasperati da una burocrazia sempre più pressante, regole europee sempre più stringenti, che non tengono in considerazione le esigenze dei lavoratori di creare guadagno per loro e le loro famiglie». Questo il testo della mozione presentata dal consigliere Budai.

Oggetto: Contrasto al divieto imposto dall’Unione Europea riguardante la monosuccessione colturale sullo stesso terreno per due anni consecutivi. Considerato che la Pac 2023-2027, entrata in vigore il primo gennaio 2023, prevede molte novità importanti ma che per ottenerne gli aiuti agli agricoltori viene richiesto un impegno crescente, soprattutto sotto il profilo ambientale (…). Osservato che in Friuli Venezia Giulia la stretta ambientalista e “green” dell’Unione europea arriva in un momento complicato in quanto la coltura del mais ha subito importantissime ripercussioni dopo l’ondata di maltempo che ha colpito un’ampia fascia del territorio regionale nella serata del 24 luglio scorso. Ritenuto che l’obbligo di avvicendamento nelle colture di fatto rivoluziona una tradizione che in Friuli Venezia Giulia è più radicata rispetto a quanto avviene negli altri territori e che il cereale più colpito è naturalmente il mais, il che vedrà i contadini costretti a cambiare tipologia di coltura un anno sì e l’altro no, con il rischio di una perdita economica significativa. Ritenuto inoltre che la nuova PAC rischia di danneggiare ancora una volta (dopo il taglio delle superfici agricole in nome del ripristino della natura) i nostri produttori, veri garanti della tutela del territorio, soprattutto in un periodo in cui dovrebbe essere promossa l’autosufficienza alimentare, considerando le difficoltà che si incontrano nelle importazioni;

Tutto ciò premesso impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale, ad avviare contatti con gli Enti e le Istituzioni competenti affinché questi mettano al centro delle politiche l’autosufficienza alimentare e la tutela dei diritti dei produttori agricoli, sviluppando linee di indirizzo e progetti che salvaguardino le attività del settore agro-alimentare e consentano un ampio ricambio generazionale al fine di garantire la produzione dei prodotti locali».